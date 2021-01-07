search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 10:09
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2021 07:59

Ρωσία: Κατέρρευσε πάγος σε καταρράκτη στην Καμτσάτκα – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες (Photos)

07.01.2021 07:59
Ρωσία: Κατέρρευσε πάγος σε καταρράκτη στην Καμτσάτκα – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες (Photos) - Media

Ένα σοβαρό δυστύχημα συνέβη στην Καμτσάκα της Ρωσίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε μεγάλο τμήμα πάγου σε καταρράκτη και τους πλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπηρεσία Τύπου της περιφερειακής κυβέρνησης, ελικόπτερο που έσπευσε στην περιοχή Elizovsky εντόπισε τα τέσσερα συνολικά θύματα.

Ο ένας εξ αυτών ανασύρθηκε νεκρός, ενώ τα υπόλοιπα τρία άτομα μετεφέρθηκαν στο περιφερειακό νοσοκομείο στο Petropavlovsk-Kamchatsky.

Το ένα παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πρώτου Θέματος.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στους διασώστες το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) και η επιχείρηση διάσωσης διενεργήθηκε από ένα ρωσικό ελικόπτερο MI-8 EMERCOM.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

karabina_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε το «μυστήριο στο Τυμπάκι – Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

olomeleia-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)

ert_radiofono
MEDIA

ΕΡΤ: Η Ελληνική Ραδιοφωνία εισέρχεται σε νέα περίοδο ανάπτυξης – Κομίζει την ψηφιακή τεχνολογία DAB+

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 10:09
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

karabina_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε το «μυστήριο στο Τυμπάκι – Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

olomeleia-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

1 / 3