Ρωσία: Κατέρρευσε πάγος σε καταρράκτη στην Καμτσάτκα – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες (Photos)

Ένα σοβαρό δυστύχημα συνέβη στην Καμτσάκα της Ρωσίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε μεγάλο τμήμα πάγου σε καταρράκτη και τους πλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπηρεσία Τύπου της περιφερειακής κυβέρνησης, ελικόπτερο που έσπευσε στην περιοχή Elizovsky εντόπισε τα τέσσερα συνολικά θύματα.

Ο ένας εξ αυτών ανασύρθηκε νεκρός, ενώ τα υπόλοιπα τρία άτομα μετεφέρθηκαν στο περιφερειακό νοσοκομείο στο Petropavlovsk-Kamchatsky.

Το ένα παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πρώτου Θέματος.

One dead, four stranded as large chunk of ice collapses at Kamchatka waterfall. Rescuers reach popular winter attraction sites after group of tourists buried under lump crashes from giant icicle https://t.co/m4njj6gaDs pic.twitter.com/DECUKjbhCM — The Siberian Times (@siberian_times) January 7, 2021

Το περιστατικό αναφέρθηκε στους διασώστες το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) και η επιχείρηση διάσωσης διενεργήθηκε από ένα ρωσικό ελικόπτερο MI-8 EMERCOM.