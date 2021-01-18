search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 19:01
18.01.2021 12:46

Θέλεις να μπεις στον κόσμο των vegan; Δες τι πρέπει να κάνεις!

Δηλώνουν πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι και πιο εναρμονισμένοι με τη φύση και τα πλάσματά της, η τάση της αυστηρής χορτοφαγικής διατροφής κερδίζει διαρκώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. είναι μια επιλογή που κάνουν πολλοί γύρω μας.

Έρευνες έχουν δείξει πως η μεσογειακή διατροφή είναι η πιο ισορροπημένη και προσφέρει πολλά οφέλη στον οργανισμό, αν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να ακολουθήσεις μια τέτοιου είδους διατροφή, αυτό που πρώτα πρέπει να ελέγξεις είναι πως δεν αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα υγείας, π.χ. αναιμία, καθώς σε αυτή τη περίπτωση χρειάζεται κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.

Παρακάτω θα βρεις μικρά μυστικά για να γίνει η χορτοφαγική σου διατροφή πιο εύκολη.

Ετοίμασε:

  • Μια λίστα με τα προτεινόμενα γεύματα
  • Μια λίστα με ψώνια
  • Κάποιες συνταγές
  • Συμβουλέψου και εμπνεύσου:
  • Από κάποιον που το έχει ήδη κάνει και το έχει καταφέρει
  • Από sites όπως The veggie sisters, Beets me

Ακολούθησε κάποιους λογαριασμούς στο instagram όπως

  • Deliciously
  • Fullyrawkristina
  • Chocolatecoveredkatie

Πρωτεΐνη, ένα σημαντικό κεφάλαιο

Εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης είναι:

  • τα μανιτάρια, το μπρόκολο, οι ξηροί καρποί, μπορείς όμως να κάνεις και τον εξαιρετικό συνδυασμό όσπρια με δημητριακά
  • Φακόρυζο ή φακή και κινόα ή φακή και πλιγούρι
  • Ρεβυθόριζο ή ρεβύθια με κινόα ή ρεβύθια με πλιγούρι
  • Φασόλια με ρύζι, κινόα ή πλιγούρι
  • Όσπρια με μια ή δυο φέτες ψωμί Εσσαίων.

Κεφάλαιο γλυκά

Μπορείς να βρεις vegan γλυκάκια σε πολλά μέρη:

  • Στο Avocado, στο Bamboo Vegan από τα χέρια του Γιώργου Βαϊδάνη στο κέντρο της Αθήνας, στα Healthy Bites, στο Βαζάκι, στις Vegan Fairies, στο Φύσις, στο Πράσινο στην Πεντέλης στα βόρεια προάστια, στη Yi και στο Crudo στα νότια, στα Fresh, στα Slim Bites.
  • Δες ένα Vegan διατροφικό πλάνο δύο ημερών που σίγουρα θα βοηθήσει να ξεκινήσεις

Ημέρα 1η

Πρωινό : φρυγανιές με ταχίνι και μέλι

Μεσημεριανό : Καστανό ρύζι με μανιτάρια, σαλάτα πράσινων λαχανικών με ξηρούς καρπούς (σουσάμι ή ταχίνι, λιναρόσπορο, κολοκυθόσπορο) με σος από ταχίνι και ελαιόλαδο

Σνακ της ημέρας: Γάλα σόγιας και φρούτα, Αμύγδαλα και φρούτα

Βραδινό : Κριθαρένιο παξιμάδι με ντομάτα, αβοκάντο και μανιτάρια με ελαιόλαδο

 

Ημέρα 2η

Πρωινό: Γάλα σόγιας ή αμυγδάλου με δημητριακά σιταριού και βρόμης ολικής άλεσης

Μεσημεριανό : Όσπρια με ρύζι, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα με σος από ταχίνι και ελαιόλαδο

Σνακ της ημέρας: Καρύδια και φρούτα, Φρούτα και ξηροί καρποί

Βραδινό: Κινόα με ξηρούς καρπούς και λαχανικά με σος πορτοκάλι και ελαιόλαδο

 

Μπορείς να το επιχειρήσεις για πάντα ή ακόμα και για μια ημέρα την εβδομάδα.

Σύντομα θα νιώσεις το κορμάκι σου να… φωνάζει από ευχαρίστηση!

 

 

