Θέλεις να μπεις στον κόσμο των vegan; Δες τι πρέπει να κάνεις!

Δηλώνουν πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι και πιο εναρμονισμένοι με τη φύση και τα πλάσματά της, η τάση της αυστηρής χορτοφαγικής διατροφής κερδίζει διαρκώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. είναι μια επιλογή που κάνουν πολλοί γύρω μας.
Έρευνες έχουν δείξει πως η μεσογειακή διατροφή είναι η πιο ισορροπημένη και προσφέρει πολλά οφέλη στον οργανισμό, αν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να ακολουθήσεις μια τέτοιου είδους διατροφή, αυτό που πρώτα πρέπει να ελέγξεις είναι πως δεν αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα υγείας, π.χ. αναιμία, καθώς σε αυτή τη περίπτωση χρειάζεται κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.
Ακολούθησε κάποιους λογαριασμούς στο instagram όπως
Εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης είναι:
Κεφάλαιο γλυκά
Μπορείς να βρεις vegan γλυκάκια σε πολλά μέρη:
Πρωινό : φρυγανιές με ταχίνι και μέλι
Μεσημεριανό : Καστανό ρύζι με μανιτάρια, σαλάτα πράσινων λαχανικών με ξηρούς καρπούς (σουσάμι ή ταχίνι, λιναρόσπορο, κολοκυθόσπορο) με σος από ταχίνι και ελαιόλαδο
Σνακ της ημέρας: Γάλα σόγιας και φρούτα, Αμύγδαλα και φρούτα
Βραδινό : Κριθαρένιο παξιμάδι με ντομάτα, αβοκάντο και μανιτάρια με ελαιόλαδο
Πρωινό: Γάλα σόγιας ή αμυγδάλου με δημητριακά σιταριού και βρόμης ολικής άλεσης
Μεσημεριανό : Όσπρια με ρύζι, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα με σος από ταχίνι και ελαιόλαδο
Σνακ της ημέρας: Καρύδια και φρούτα, Φρούτα και ξηροί καρποί
Βραδινό: Κινόα με ξηρούς καρπούς και λαχανικά με σος πορτοκάλι και ελαιόλαδο
Μπορείς να το επιχειρήσεις για πάντα ή ακόμα και για μια ημέρα την εβδομάδα.
Σύντομα θα νιώσεις το κορμάκι σου να… φωνάζει από ευχαρίστηση!
