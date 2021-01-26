search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 16:06
26.01.2021 08:56

Τρίκαλα: Έκλεισε γέφυρα στον Πηνειό – Φοβούνται για τη στατικότητά της

Διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη γέφυρα του ποταμού Πηνειού που βρίσκεται στην είσοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Διαλεκτού Τρικάλων. Οι αρμόδιοι φοβούνται για την στατικότητά της.

Ειδικότερα, στο 13ο χλμ επαρχιακής οδού Τρικάλων-Περιστέρας λόγω ζητήματος στατικότητας μεσοβάθρου της γέφυρας, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές-παρακαμπτήριες οδούς.

Ακόμα θεωρείται άγνωστο το διάστημα το οποιο θα είναι κλειστή η γέφυρα. 

