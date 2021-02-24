search
Μπρους Σπρίνγκστιν: Με πρόστιμο «πλήρωσε» δύο σφηνάκια τεκίλας

Με απλό πρόστιμο «έκλεισε» ο Μπρους Σπρίνγκστιν τη δικαστική του περιπέτεια, όταν κατηγορήθηκε ότι τον περασμένο Νοέμβριο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και επέδειξε απείθεια προς τις αρχές.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Σπρίνγκστιν παραδέχθηκε στο δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεσή του ότι, πριν ξεκινήσει να οδηγεί με το αυτοκίνητό του στο Σάντι Χουκ, είχε βρεθεί με θαυμαστές του σε ένα πάρκο του Νιου Τζέρσεϊ και ήπιε δύο σφηνάκια τεκίλα.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι η περιεκτικότητα σε αλκοόλ στο αίμα του 71χρονου «Αφεντικού» του ροκ ήταν 0,02, δηλαδή, πολύ κάτω από το νόμιμο όριο -0,08- που προβλέπεται κατά την οδήγηση στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ κατέπεσαν και οι κατηγορίες περί απείθειας.

Έτσι, ο δικαστής περιορίστηκε να του επιβάλλει πρόστιμο 540 δολαρίων, το οποίο ο Σπρίνγκστιν πλήρωσε αμέσως, ενώ με βάση το αρχικό κατηγορητήριο αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Photo: Facebook

