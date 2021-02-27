search
27.02.2021 14:34

Καίτη Κωνσταντίνου για δηλώσεις Λίνας Μενδώνη: «Ένιωσα ότι με έφτυσαν στα μούτρα»

Για τα συναισθήματα που της προκάλεσαν οι δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για την πολύκροτη υπόθεση Λιγνάδη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Καίτη Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» του Alpha. 

«Όλο αυτό το σκηνικό μας κάνει να νιώθουμε ανασφάλεια. Το ακούσαμε από άνθρωπο που δεν θα πρεπε να το πεις. Θα έπρεπε να ξέρει τι δουλειά κάνουμε, τι δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που ασχολείται μαζί τους. Είναι τεράστια η διαφορά της υποκρισίας με την υποκριτική, δεν είμαστε ψεύτες. Εγώ προσωπικά ένιωσα ότι με έφτυσαν στα μούτρα. Και αισθανόμαστε λίγο μόνοι μας. Ευτυχώς υπάρχει το Σωματείο μας που έχει ενεργό δράση και τάσσομαι με το Σωματείο και τον Σπύρο Μπιμπίλα που προσπαθεί που είναι εξαιρετικός άνθρωπος», είπε η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην πετυχημένη σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς». 

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «μέτριος ηθοποιός» που αποδόθηκε στον πρόεδρο του ΣΕΗ στο υπόμνημα της απολογίας του Δημήτρη Λιγνάδη ξεκαθάρισε: «Είναι ένας άνθρωπος που υπερπροσπαθεί στο Σωματείο.Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και άνθρωπος, μία έννοια που πρέπει να τονίζουμε πια. Όπως είπε ο Δημήτρης Καταλειφός είναι καλύτερο να λέμε για κάποιον ότι είναι καλός άνθρωπος, παρά καλός επαγγελματίας σε κάτι. Το “μέτριος” είναι πολύ άσχημος χαρακτηρισμός».

