Επίθεση με drones από αντάρτες Χούθι, προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριάντ

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ και την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

«Το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριάντ δέχθηκε επίθεση με drones προκαλώντας πυρκαγιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε το υπουργείο που δεν έκανε λόγο για θύματα.

Χούθι

Από την πλευρά τους οι Χούθι ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο τον πετρελαϊκό γίγαντα Saudi Aramco στην πρωτεύουσα με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση δεν προκάλεσε διακοπή στον εφοδιασμό πετρελαίου ή των παραγώγων του, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.