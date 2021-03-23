search
ΥΓΕΙΑ

23.03.2021 22:38

Γλουτένη: Δέκα σημάδια που υποδηλώνουν δυσανεξία

23.03.2021 22:38
Περισσότερες από 55 ασθένειες έχουν συνδεθεί με την δυσκολία ή ανικανότητα του οργανισμού να αφομοιώσει τη γλουτένη, την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι.

Υπολογίζεται ότι το 99% των ατόμων που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη δεν γνωρίζουν την πάθησή τους επειδή δεν μπορούν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα.

Σε γενικές γραμμές, υπολογίζεται ότι το 15% του γενικού πληθυσμού έχει σε κάποιο βαθμό πρόβλημα με τη γλουτένη., το οποίο μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε από αυτές τις παρακάτω παρενέργειες θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχετε δυσανεξία στη γλουτένη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να κάνετε τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πεπτικό πρόβλημα: Για παράδειγμα, έχετε πολλά αέρια, φούσκωμα, διάρροια και ακόμη και απόφραξη που σας κάνει να πηγαίνετε πολύ αραιά στην τουαλέτα.

Τριχοειδής κεράτωση (έχει την μορφή “δέρμα σαν κοτόπουλο”, σαν πολλά μικρά εξογκώματα/σπυράκια, στην πίσω πλευρά των μπράτσων): Αυτό τείνει να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης σε ακόρεστα λιπαρά και βιταμίνες του συμπλέγματος Α, ως αποτέλεσμα της επιβλαβούς δράσης της γλουτένης στο έντερο.δυσανεξία στη γλουτένη

Αυξημένη κόπωση, ομίχλη του εγκεφάλου ή αίσθημα εξάντλησης μετά την κατανάλωση ενός γεύματος που περιέχει γλουτένη.

• Αν έχετε διαγνωστεί με κάποια άλλη αυτοάνοση νόσο, όπως θυρεοειδίτιδα Hashimoto, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ελκώδης κολίτιδα, λύκος, ψωρίαση, σκληροδερμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας.

Νευρολογικά συμπτώματα, όπως λιποθυμίες ή ένα συναίσθημα απώλειας της ισορροπίας.

Ορμονική διαταραχή, όπως προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ανεξήγητη στειρότητα.

Ημικρανίες και πονοκέφαλοι.

• Αν έχετε διαγνωστεί με χρόνια κόπωση ή ινομυαλγία.

Φλεγμονή, οίδημα ή πόνος στα δάχτυλα, τα γόνατα ή τους γοφούς.

Διαταραχές στην ψυχική σας διάθεση, με αυξημένο άγχος, συναισθηματικές μεταπτώσεις και

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής.

Πηγή: iatropedia.gr

