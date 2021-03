Είναι κλασάτο, εκλεπτυσμένο, όμορφο και προσγειωμένο, αλλά με μια πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα από πριν. Η καινούργια ηχογράφηση του All On Board του Luke Elliot από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, The Big Wind έγινε ειδικά για να παιχτεί στη δεύτερη σεζόν της πολύ επιτυχημένης νορβηγικής σειράς, EXIT. Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού μας φέρνει πιο κοντά στον πυρήνα του τραγουδιού, επιτρέποντας στον Luke να ξεδιπλώσει το ταλέντο, τη μαγευτική φωνή και το μελαγχολικό πιάνο του.





«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ο Oystein (Karlsen) μου ζήτησε να συμμετάσχω σε αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Πριν από λίγα χρόνια, χρησιμοποίησε και πάλι ένα τραγούδι μου, το «Let it Rain on Me», για την κωμική σειρά, Dag, και όταν πρόσφατα είδα την πρώτη σεζόν της καινούργιας του σειράς, ήλπιζα να μου τηλεφωνήσει. Αυτή εδώ η εκδοχή του τραγουδιού είναι και αυτή που είχα αρχικά στο μυαλό μου όταν το έγραψα. Και έτσι όπως μπήκε τελικά στον δίσκο και πάλι μου αρέσει, αλλά υπάρχει κάτι σε αυτήν την εκδοχή που μου φαίνεται πιο φυσική. Υπάρχει μια αγνότητα σε αυτό που απλά την αισθάνεσαι … έτσι όπως πρέπει, σωστά. Ελπίζω να σας αρέσει.» λέει ο Luke Elliot.

(Το ΕXIT έχει παιχτεί στην Cosmote tv)

Τον Luke Elliot γνωρίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τον Sivert Hoyem στο Somebody’s Man, σε μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Στην Ελλάδα ήρθε τον Απρίλιο του 2019 και άνοιξε τις συναυλίες των Madrugada σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν σκοτεινό crooner, που τραγουδά με μία φωνή μελωδική και μελαγχολική, δυνατή και εύθραυστη ταυτόχρονα. Η μουσικότητα της φωνής του μετατρέπει τον ήχο σε εικόνες, γεμίζει το χώρο με στιγμιότυπα, όπως το σάουντρακ κινηματογραφικής ταινίας, είναι σύγχρονη, κομψή, «γήινη» και σημερινή, οι στίχοι του είναι ποιητικοί, γεμάτοι συναισθηματικότητα, οι ιστορίες τους στοιχειώνουν το μυαλό και την ψυχή. Η φωνή του Luke Elliot είναι η φωνή ενός άνδρα ώριμου, έμπειρου, που ο τραυματικός χρόνος άφησε το σημάδι του πάνω του αλλά που ο ίδιος δεν έχασε την ευαισθησία και την αισθαντικότητά του.





Οι κριτικοί συγκρίνουν τον Luke Elliot με καλλιτέχνες της folk και rock μουσικής, σαν τους Hank Williams, Big Joe Turner, Bob Dylan, Elmore James, PJ Harvey και Nick Cave.

«Αν ο Jerry Lee Lewis και ο Bob Dylan είχαν ένα παιδί και τότε το παιδί είχε ένα παιδί με τον Tom Waits, θα μπορούσε να μεγαλώσει για να ακούγεται όπως ο Luke Elliot …» έγραψε το Popdose.