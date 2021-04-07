Κορωνοϊός: Το διάγραμμα που δείχνει ότι η Ε.Ε. τα έκανε θάλασσα με τους εμβολιασμούς

Αν κάποιος είχε έστω και την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ε.Ε. τα έκανε θάλασσα με τους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού, το παρακάτω διάγραμμα είναι αρκετό για να διαλύσει κάθε αμφισβήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Our World in Data, στις 5 Απριλίου στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., ο μέσος όρος εμβολιασμών είναι 18 δόσεις εμβολίου ανά 100 κατοίκους. Την ίδια στιγμή, στη Βρετανία ο μέσος όρος ήταν 55 δόσεις ανά 100 άτομα και στις ΗΠΑ ήταν 50 δόσεις ανά 100 άτομα.

Το γράφημα είναι οδυνηρό, ωστόσο, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι και χειρότερα, καθώς στην Ευρώπη παρατηρούνται ακόμα αυξητικές τάσεις στα νέα κρούσματα, αρκετές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση σκληρού lockdown και, ταυτόχρονα καταγράφονται και καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων, αλλά και συνεχίζεται η αναταραχή με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Στο πλαίσιο αυτό, η αισιοδοξία που είχε αρχικά δημιουργηθεί από τις συμφωνίες για τα εμβόλια και την έναρξη των εμβολιασμών μοιάζει να εξανεμίζεται, ενώ πλέον χώρες όπως η Ουγγαρία, αλλά και ομόσπονδα κράτη, όπως η Βαυαρία προχωρούν σε… ιδιωτικές συμφωνίες για το ρωσικό εμβόλιο.