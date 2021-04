Το άνοιγμα του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, αλλά όχι την Κοζάνη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της Covid -19 στην Ελλάδα, παρουσία της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς αποφασίστηκε, από Δευτέρα 12 Απριλίου, η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Παράλληλα ανακοίνωσε, από 12 Απριλίου, την επαναλειτουργούν τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο είπε ότι αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

Για επιφάνειες έως 500 τμ ένα άτομο ανά 25 τμ, για επιφάνειες άνω των 500 τμ, κάθε 100 τμ πλέον των 500 τμ, επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.

Ποιες περιοχές είναι σε βαθύ κόκκινο

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν η Περιφερειακή Ενότητα της Κω και ο δήμος Ήλιδας της ΠΕ Ηλείας.

Ως εκ τούτου στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται οι εξής περιοχές:

– η Περιφέρεια Αττικής,

– η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού) και Ευρυτανίας

– οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας

– οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας

– η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

– η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

– η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

– η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Κω

– οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου

– ο δήμος Ρόδου

– ο δήμος Χίου

– ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων

– οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας

– ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών

– ο δήμος Καρδίτσας

– οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

– οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών

– ο δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πού υπάρχει βελτίωση

Την βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας σε αρκετές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα να «κατεβαίνουν» από το «βαθύ κόκκινο» στο «κόκκινο», επισήμανε παράλληλα ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Για το λόγο αυτό από τη Δευτέρα 12/4 στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (δηλαδή στο κόκκινο) εντάσσονται η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Από το επίπεδο, επίσης, πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») βγαίνει και η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (πλην των δήμων Λαμιέων και Λοκρών, οι οποίοι συνεχίζουν και παραμένουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο»). Επίσης, στο «κόκκινο» κατεβαίνουν οι δήμοι Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ο δήμος Κατερίνης, ο δήμος Αστυπάλαιας καθώς και ο δήμος Σκιάθου.

Σημαντικά επιβαρυμένο το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια

Το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια εξακολουθεί να είναι σημαντικά επιβαρυμένο, η διασπορά στην κοινότητα συνεχίζεται, υψηλό παραμένει το επίπεδο στο συνολικό αριθμό κρουσμάτων και κυριότερη αιτία είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Ο δείκτης θετικότητας παραμένει υψηλός στο 6,1%, ενώ σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων παρατηρείται, σύμφωνα με την καθηγήτρια, στη Βόρειο Ελλάδα και σταθεροποίηση στην Αττική, με υψηλό όμως επιδημιολογικό επίπεδο.

Συνολικά νοσηλεύονται σε όλη την επικράτεια 5.500 ασθενείς- διπλασιασμός νοσηλειών παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη.

Η κ. Παπαευαγγέλου χαρακτήρισε εξαιρετικά αισιόδοξα τα μηνύματα του ανοίγματος δραστηριοτήτων.

Μίλησε για αύξηση κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και -όπως είπε- αυτό διότι τα παιδιά βρίσκονται με φίλους τους, εκτός σπιτιού.

Ανέφερε ότι στην Επιτροπή συζητήθηκε το άνοιγμα σχολείων και είπε ότι τα ατομικά τεστ αποτελούν όπλο για τον εντοπισμό των ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

Επανέλαβε επίσης την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας. Προχωράμε με μικρά αλλά σταθερά βήματα, είπε η καθηγήτρια.

Την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσίασε μικρή σχετικά αύξηση, ενώ η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει, ανέφερε από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Στην Αττική, η επιβάρυνση της επιδημίας ήταν στο 7% και στο 8% στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι σε κάθε φάση της πανδημίας επιδιώκουμε την συμμετοχή όλων και έκανε λόγο για τιτάνια προσπάθεια εκκίνησης της καθημερινότητας.

Αναφέρθηκε στα ατομικά τεστ, τα οποία είναι ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα μας, είπε τονίζοντας ωστόσο να μην χρησιμοποιούμε το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας.