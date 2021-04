Έφυγε από τη ζωή η 38χρονη Νίκι Γκράχαμ, πρώην παίκτρια του βρετανικού ριάλιτι «Big Brother» λόγω σοβαρών επιπλοκών της ανορεξίας από την οποία έπασχε.

Ήταν μόλις 38 ετών, όμως ύστερα από την εσπευσμένη εισαγωγή της σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου το πρωί της περασμένης Παρασκευής, δεν κατάφερε να επιζήσει. Την είδηση του θανάτου της, έκανε γνωστή μέσω του BBC, ο προσωπικός της μάνατζερ, «με ανείπωτη θλίψη», όπως δήλωσε.

«Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των φίλων και συγγενών της Νίκι σε αυτή την τραγική και δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο μάνατζερ.

Η Γκράχαμ, που στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την νευρική ανορεξία στη σειρά αυτοβιογραφικών βιβλίων της «Dying to Be Thin» (2009) και «Fragile» (2012), είχε υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπεία για μια διατροφική διαταραχή και πριν από ένα μήνα φίλοι της δημιούργησαν σελίδα στο GoFundMe.

Η Γκράχαμ, που γεννήθηκε το 1983 στο βορειοδυτικό Λονδίνο, εμφανίστηκε στον έβδομο κύκλο του Big Brother το 2006 και έγινε αγαπητή στο βρετανικό κοινό για τις αστείες εκρήξεις της, συνήθως για τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, αλλά και για τους νέους παίκτες που εμφανίζονταν εκτάκτως στο ριάλιτι.

Μετά την πρώτη αποχώρηση της, το κοινό είχε ψηφίσει ώστε να επανέλθει. Το 2010 εμφανίστηκε και στην «Ultimate» εκδοχή του Big Brother της Βρετανίας. Στη συνέχεια κέρδισε και ένα εκ των Εθνικών Τηλεοπτικών Βραβείων, στην κατηγορία της πιο δημοφιλούς διαγωνιζόμενης σε τηλεπαιχνίδι.

Η Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια του Big Brother, Νταβίνα ΜαΚόλ, αποχαιρέτισε την Γκράχαμ με μια ανάρτηση στο Twitter: «Νιώθω τόσο απελπιστικά θλιμμένη που έμαθα για τη Νίκι Γκράχαμ. Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και την οικογένειά της. Ήταν πραγματικά το πιο αστείο, πιο γλυκό κορίτσι».

I am so desperately sad to hear about Nikki Graham x my thoughts are with her friends and family xx she really was the funniest , most bubbly sweetest girl x❤️❤️❤️💔