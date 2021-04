Ένας από τους πλέον επιτυχημένους συνθέτες και παραγωγούς στο χώρο της ποπ και της ροκ μουσικής, ο Τζιμ Στάινμαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών από ακόμα αδιευκρίνιστα αίτια.

Ο Στάινμαν μπορεί ως όνομα να μην είναι γνωστός, ωστόσο, τα τραγούδια και οι παραγωγές τους έχουν μείνει στην ιστορία: από το «I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)» και το «Bat Out of Hell» του Meatloaf, μέχρι το ιστορικό χιτ της Bonnie Tyler «Total Eclipse of the Heart» και το «Making Love Out of Nothing at All» των Air Supply, επί δεκαετίες παρηγαγε επιτυχίες τη μία μετά την άλλη στο χώρο της μουσικής.

Εκτός από συνθέτης, ο Στάινμαν ως παραγωγός είχε συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα, όπως οι Def Leppard, Barbra Streisand, Billy Squier, Celine Dion και Sisters of Mercy, ενώ το 1983 είχε δικά του το νούμερο 1 και το νούμερο δύο στο Top Ten του Billboard με τα τραγούδια «Total Eclipse of the Heart» και «Making Love Out of Nothing at All».

Photo: Jim Steinman