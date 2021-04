Τους καφέδες, τα φαγητά, ακόμη και τα ποτά take away τα γνωρίζουμε. Όμως κάποιοι μερακλήδες και πολυτεχνίτες στη Θεσσαλονίκη βρήκαν και έφτιαξαν το ναργιλέ take away.

Πρόκειται για έναν ατομικό ναργιλέ σε ένα ποτήρι που μπορεί ο θεριακλής να τον καπνίσει όπου και να βρίσκεται.

Όπως λέει ο άνθρωπος που το σκαρφίστηκε είναι μια πατέντα που γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα. Οι ατομικοί ναργιλέδες κοστίζουν περίπου 6 ευρώ, διαρκούν 45 λεπτά και κυκλοφορούν σε πολλές γεύσεις.