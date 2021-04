Μπορεί να έγινε ο πιο ηλικιωμένος ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αλλά ο Άντονι Χόπκινς δεν πήγε στην τελέτή των βραβείων.

Ο 83χρονος Ουαλός ηθοποιός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του και θεωρούσε ότι δεν θα καταφέρει να κερδίσει -για δεύτερη φορά- το βραβείο. Έτσι, όταν ανακοινώθηκε το όνομά του στους νικητές δεν ήταν εκεί για να το παραλάβει ούτε βγήκε μέσω σύνδεσης κι έτσι δημιουργήθηκε μια στιγμή αμηχανίας. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε πέσει για ύπνο και τον ξύπνησε με τηλέφωνα ο Τζέρεμι Μπάρμπερ για να του πει τα ευχάριστα νέα.

Μια μέρα αργότερα, ο Χόπκινς με ένα βίντεο που γύρισε στην εξοχή της Ουαλίας έστειλε το συγκινητικό ευχαριστώ του:

Anthony Hopkins' #Oscars acceptance speech from Wales: "I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who was taken from us far too early…" pic.twitter.com/XTakrEAq2w