Λένε ότι δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα βλέπεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πάρις Χίλτον συμφωνεί και το επιβεβαιώνει.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυκλοφόρησε μία φωτογραφία της Αμερικανίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας, μοντέλου, εγγονής του ιδρυτή της διάσημης αλυσίδας ξενοδοχείων, να στέκεται πάνω σε σκηνή φορώντας ροζ φούστα και tοp με το σύνθημα «STOP BEING POOR» («Σταματήστε να είστε φτωχοί»).

Είναι μία από αυτές τις αιώνιες εικόνες στο διαδίκτυο που περιφέρονται σε ψηφιακούς τόπους για χρόνια. Λοιπόν, είναι ψεύτικη. Είναι Photoshop. Κάποιοι γνώριζαν ήδη αυτό το γεγονός, αλλά προφανώς πολλοί ακόμη δεν το γνώριζαν – γι αυτό η Χίλτον έπρεπε να το καταγράψει στο TikTok.

Debunking the #STOPBEINGPOOR myth.🙅🏼‍♀️😹 Don’t believe everything you read.😏 #Iconic 👑 pic.twitter.com/u6xdTpfpAI