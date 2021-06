Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Flea επιλέχθηκε για ρόλο στην επερχόμενη ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ «Babylon».

Σύμφωνα με το Deadline, παράλληλα με τη συμμετοχή του Flea στην ταινία ανακοινώθηκε ότι θα έχουν επίσης ρόλους οι Μαξ Μινγέλα και Σαμάρα Γουίβινγκ.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν οι Μάργκο Ρόμπι, Μπραντ Πιτ, Ντιέγκο Κάλβα κά.

Η ταινία «Babylon» είναι η πρώτη που θα σκηνοθετήσει ο Ντάμιεν Σαζέλ μετά από τέσσερα χρόνια. Το 2018 είχε σκηνοθετήσει το φιλμ «First Man».

Εκτός από το ότι θα αποτυπώνει το Χόλιγουντ στην Χρυσή Εποχή του, τη δεκαετία του 1920, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες προς το παρόν.

Ο Flea έχει συμμετάσχει το 2019 στην ταινία «Queen & Slim» και παλαιότερα έκανε εμφανίσεις στα φιλμ «Back to the Future II» και «Back to the Future III», «The Big Lebowski», «Fear and Loathing in Las Vegas», «Baby Driver» και «Boy Erased».

Επίσης έχει δανείσει τη φωνή του στις ταινίες animation «Inside Out», «Toy Story 4», «Rugrats Go Wild» και «The Wild Thornberrys Movie».

Πρόσφατα το μέλος των Red Hot Chili Peppers εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Ντέιβ Γκρολ των Foo Fighters «What Drives Us».

«Κανονίσαμε να πάω στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου και 3 χρόνια τώρα, δε σηκώνει το τηλέφωνο» (Video)

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Πόζαρε αγκαλιά με το μωρό της, εξοργίζοντας το Twitter – «Δεν είναι αξεσουάρ» (Photos)

Στράτος Τζώρτζογλου: Πώς απαντά σε όσους λένε ότι η σύζυγός του είναι μαζί του για… τα λεφτά! (Video)