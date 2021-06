Πανικός προκλήθηκε στο Μαϊάμι, όταν κατέρρευσε μερικώς κτήριο στην Collins Avenue.

Πρόκειται για μιαα πολυκατοικία 12 ορόφων, που ονομάζεται Champlain Towers Sout.

Η εικόνα είναι ακόμη συγκεχυμένη αλλά εκφράζονται φόβοι για θύματα,

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική αλλά και διασώστες.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της κατάρρευσης.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X June 24, 2021

Some of these people were just rescued from the Surfside condo building that’s partially collapsed. pic.twitter.com/NHvgk2oeBr — Joel Franco (@OfficialJoelF) June 24, 2021

Περισσότερα σε λίγο….

