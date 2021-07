Με πολλές νέες κυκλοφορίες videogames μπαίνει ο Ιούλιος του 2021, μετά τις καθυστερήσεις που έφερε ο κορωνοϊός στις εκδόσεις τους.

Η πρώτη ενδιαφέρουσα «επιστροφή» στην… τεχνολογία και το gaming γίνεται στις 6 Ιουλίου με το MMORPG Crowfall για PC, ενώ ακολουθεί στις 9 Ιουλίου το Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin για PC και Switch.

Λίγο αργότερα κυκλοφορεί το F1 2021, το Orcs Must Die! 3 για όλες τις κονσόλες, ενώ θα ακολουθήσει και το Re: Verse, ένα Online Third-Person Shooter, διαθέσιμο μόνο σε όσους έχουν παίξει το Resident Evil Village.

Αναλυτικά όλες οι νέες κυκλοφορίες:

1 Ιουλίου

Blaster Master Zero (Xbox One, Xbox Series X)

Space Jam: A New Legacy – The Game (PC, Xbox One, Xbox Series X)

6 Ιουλίου

A Plague Tale: Innocence (PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch)

The Silver Case 2425 (Nintendo Switch)

7 Ιουλίου

Out of Line (Nintendo Switch)

8 Ιουλίου

Boomerang X (PC, Nintendo Switch)

Heart of the Woods (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch)

9 Ιουλίου

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PC, Nintendo Switch)

Swords of Legends Online (PC)

13 Ιουλίου

Where the Heart Leads (PS4)

15 Ιουλίου

Blaster Master Zero II (Xbox One, Xbox Series X)

Guild of Darksteel (PC, Nintendo Switch)

Little Witch Academia: VR Broom Racing (PC, PS4)

Lost at Sea (PC, PS5, Xbox Series X)

16 Ιουλίου

F1 2021 (PC,PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)

Observer: System Redux (PS4, Xbox One)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo Switch)

Watch Dogs: Legion Bloodline DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)

Words for Two (PC)

20 Ιουλίου

Death’s Door (PC, Xbox One, Xbox Series X)

21 Ιουλίου

SUCCUBUS (PC)

22 Ιουλίου

Last Stop (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch)

Urban Trial Tricky Deluxe Edition (PC, PS4, Xbox One)

23 Ιουλίου

Orcs Must Die! 3 (PC, PS4, Xbox One)

27 Ιουλίου

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X)

NEO: The World Ends with You (PC, PS4, Nintendo Switch)

Samurai Warriors 5 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Splitgate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)

Tribes of Midgard (PC, PS4, PS5)

28 Ιουλίου

Chernobylite (PC, PS4, Xbox One)

Escape from Naraka (PC)

The Forgotten City (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch)

Unbound: Worlds Apart (PC, Nintendo Switch)

29 Ιουλίου

Blaster Master Zero III (PC, PS4, Nintendo Switch)

Eldest Souls (PC, PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X)

The Ascent (PC, Xbox One, Xbox Series X)

The Great Ace Attorney Chronicles (PC, PS4, Nintendo Switch)

Μέσα στον Ιούλιο αναμένονται ακόμη:

Pokemon Unite (Nintendo Switch)

Resident Evil RE: Verse (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) και

Trigger Witch (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

