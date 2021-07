«Εμπειρία που αλλάζει τη ζωή» χαρακτήρισε η H.E.R. τη συνεργασία της με τους Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα σε μία νέα σειρά του Netflix.

Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης τον περασμένο Μάρτιο κέρδισε το βραβείο Grammy για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can’t Breathe», ένα κομμάτι για το τέλος των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

Το «Fight For You» της H.E.R. κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στην 93η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, ενώ η τραγουδίστρια ένωσε τις δυνάμεις της με τον πρώην πρόεδρο και την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στη σειρά «We the People».

«Ήταν πιο συναρπαστικό από ο,τιδήποτε άλλο, με ώθησε να θέλω πραγματικά, ξέρετε, να το κάνω πάρα πολύ καλά, επειδή οι Ομπάμα ήταν μέρος αυτού. Ξέρετε, συμμετείχα σε κάτι που έκαναν οι Ομπάμα. Είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή, καταλαβαίνετε;»» δήλωσε η τραγουδίστρια., ενώ αναφερόμενη στο πρότζεκτ πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι η γενιά μου και η νεότερη, θα θέσουμε τον τόνο για το μέλλον και εξαρτάται από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι. Πάντα λέω, ξέρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε το σήμερα χωρίς να έχετε καταλάβει το χθες, και έτσι νομίζω ότι τα παιδιά θα αρχίσουν να είναι πιο ενεργά και όχι αντιδραστικά και να πάρουν πραγματικά τον έλεγχο του μέλλοντός μας.

Και θα μάθουμε από αυτά που διδαχθήκαμε στο παρελθόν και θα κάνουμε τη διαφορά και θα κάνουμε μια αλλαγή όταν ξέρουμε ότι μπορούμε – ότι έχουμε τη δύναμη να – και αυτό το πρότζεκτ πρόκειται να ενδυναμώσει τους ανθρώπους. Εννοώ, ότι εμένα με ενδυνάμωσε» ανέφερε.

