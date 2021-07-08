Τα νέα της μέλη ανακοίνωσε η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

Εξήντα εννιά δημοσιογράφοι εντάσσονται στην Ένωση. Τα νέα μέλη οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, να σέβονται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής δημοσιογράφοι:..

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΜΕΣΟ
1ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ“ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ E-Prod ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
2ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
3ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
4ΑΡΜΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦwww.newsit.gr
5ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΤ/Σ “OPEN TV”
6ΒΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
7ΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” 7 ΗΜΕΡΕΣ TV ” & HELLO.GR
8ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.zougla.gr
9ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
10ΓΚΑΒΟΥΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΦΗΜ. “Ο ΛΟΓΟΣ”
11ΓΚΑΒΟΥΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΦΗΜ. “Ο ΛΟΓΟΣ”
12ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ“ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ E-Prod ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
13ΔΑΠΟΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥwww.iefimerida.gr
14ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥwww.pagenews.gr
15ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥwww.eidiseis.gr
16ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.culturenow.gr
17ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥwww.gazzetta.gr
18ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΡ/Σ “ΣΚΑΪ 100,3”
19ΔΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
20ΖΑΧΑΡΉΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥwww.sputniknews.gr
21ΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑwww,amna.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
22ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ”
23ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
24ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣwww.sport24.gr
25ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥwww.zougla.gr
26ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΤ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
27ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥwww.newsbomb.gr
28ΚΑΨΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΦΗΜ. “SPORTIME”
29ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΤ/Σ “OPEN TV”
30ΚΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΕΦΗΜ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”
31ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΤ/Σ “OPEN TV”
32ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥwww.newpost.gr
33ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥΙ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. START PRODUCTION ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
34ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑwww.flash.gr
35ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑwww.gazzetta.gr
36ΛΟΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥwww.businessnews.gr, www.Csrnews.gr, www.advertising.gr
37ΜΑΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΤ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
38ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗwww.newsit.gr
39ΜΙΛΕΤΣΗ ΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥ ΙΛΟwww.sputniknews.gr
40ΜΠΙΤΖΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥwww.zougla.gr
41ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.tanea.gr & www.in.gr
42ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΤ/Σ “ALPHA TV”
43ΜΠΡΑΤΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗwww.sputniknews.gr
44ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥwww.liberal.gr
45ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ (“Food Reporter” & “Build”)
46ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑwww.autotriti.gr
47ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑwww.autotriti.gr
48ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΡ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
49ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣwww.sputniknews.gr
50ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΤ/Σ “COSMOTE TV”
51ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.naftemporiki.gr & ΕΦΗΜ. “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”
52ΠΕΤΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΤ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
53ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΡ/Σ “ΣΠΟΡ FM 94,6”
54ΠΡΑΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥwww.in.gr
55ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥwww.iefimerida.gr
56ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.liberal.gr
57ΣΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤΕΡΤ Α.Ε.
58ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΡ/Σ “ΣΠΟΡ FM 94,6”
59ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΤ/Σ “NOVASPORTS” & www.novasports.gr
60ΣΦΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥwww.ieidiseis.gr
61ΤΡΙΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗwww.in.gr
62ΤΣΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΤΖΕΒΑΪΡwww.dealnews.gr
63ΤΥΡΙΝΤΖΉΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥwww.gazzetta.gr
64ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥwww.foxbet.gr
65ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗwww.in.gr
66ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ (“Food Reporter” & “Build”)
67ΧΑΧΑMΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑΤ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
68ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥwww.paraskhnio.gr & ΕΦΗΜ. “ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ”
69ΧΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥwww.workenter.gr

Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. για την εγγραφή των ανωτέρω συναδέλφων, μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως εντός 15 ημερών.

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