Τα νέα της μέλη ανακοίνωσε η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.
Εξήντα εννιά δημοσιογράφοι εντάσσονται στην Ένωση. Τα νέα μέλη οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, να σέβονται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.
Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής δημοσιογράφοι:..
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
|A/A
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΕΣΟ
|1
|ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
|“ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ E-Prod ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|3
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|4
|ΑΡΜΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
|www.newsit.gr
|5
|ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Τ/Σ “OPEN TV”
|6
|ΒΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|7
|ΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|” 7 ΗΜΕΡΕΣ TV ” & HELLO.GR
|8
|ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.zougla.gr
|9
|ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|10
|ΓΚΑΒΟΥΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΦΗΜ. “Ο ΛΟΓΟΣ”
|11
|ΓΚΑΒΟΥΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΦΗΜ. “Ο ΛΟΓΟΣ”
|12
|ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|“ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ E-Prod ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
|13
|ΔΑΠΟΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|www.iefimerida.gr
|14
|ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
|www.pagenews.gr
|15
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|www.eidiseis.gr
|16
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.culturenow.gr
|17
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|www.gazzetta.gr
|18
|ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|Ρ/Σ “ΣΚΑΪ 100,3”
|19
|ΔΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
|20
|ΖΑΧΑΡΉΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
|www.sputniknews.gr
|21
|ΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|www,amna.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
|22
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|ΕΦΗΜ. “ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ”
|23
|ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|24
|ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
|www.sport24.gr
|25
|ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
|www.zougla.gr
|26
|ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
|Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
|27
|ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|www.newsbomb.gr
|28
|ΚΑΨΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΕΦΗΜ. “SPORTIME”
|29
|ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|Τ/Σ “OPEN TV”
|30
|ΚΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΕΦΗΜ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”
|31
|ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|Τ/Σ “OPEN TV”
|32
|ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|www.newpost.gr
|33
|ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. START PRODUCTION ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΕΡΤ Α.Ε.)
|34
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
|www.flash.gr
|35
|ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
|www.gazzetta.gr
|36
|ΛΟΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|www.businessnews.gr, www.Csrnews.gr, www.advertising.gr
|37
|ΜΑΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
|38
|ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|www.newsit.gr
|39
|ΜΙΛΕΤΣΗ ΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥ ΙΛΟ
|www.sputniknews.gr
|40
|ΜΠΙΤΖΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|www.zougla.gr
|41
|ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.tanea.gr & www.in.gr
|42
|ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
|Τ/Σ “ALPHA TV”
|43
|ΜΠΡΑΤΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
|www.sputniknews.gr
|44
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|www.liberal.gr
|45
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ (“Food Reporter” & “Build”)
|46
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
|www.autotriti.gr
|47
|ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
|www.autotriti.gr
|48
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”
|49
|ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|www.sputniknews.gr
|50
|ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|Τ/Σ “COSMOTE TV”
|51
|ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.naftemporiki.gr & ΕΦΗΜ. “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”
|52
|ΠΕΤΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
|53
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM 94,6”
|54
|ΠΡΑΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|www.in.gr
|55
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|www.iefimerida.gr
|56
|ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.liberal.gr
|57
|ΣΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ
|ΕΡΤ Α.Ε.
|58
|ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|Ρ/Σ “ΣΠΟΡ FM 94,6”
|59
|ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Τ/Σ “NOVASPORTS” & www.novasports.gr
|60
|ΣΦΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|www.ieidiseis.gr
|61
|ΤΡΙΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|www.in.gr
|62
|ΤΣΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΤΖΕΒΑΪΡ
|www.dealnews.gr
|63
|ΤΥΡΙΝΤΖΉΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|www.gazzetta.gr
|64
|ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|www.foxbet.gr
|65
|ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|www.in.gr
|66
|ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ (“Food Reporter” & “Build”)
|67
|ΧΑΧΑMΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ
|Τ/Σ “ΣΚΑΙ TV”
|68
|ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|www.paraskhnio.gr & ΕΦΗΜ. “ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ”
|69
|ΧΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|www.workenter.gr
Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. για την εγγραφή των ανωτέρω συναδέλφων, μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως εντός 15 ημερών.
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