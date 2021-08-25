Παραολυμπιακοί Αγώνες: Το πρώτο ελληνικό μετάλλιο από τον Τριανταφύλλου στην ξιφασκία

Το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο είναι γεγονός. Ο Πάνος Τριανταφύλλου θριάμβευσε στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο στη ξιφασκία, στη σπάθη Β.

Ο Ελληνας πρωταθλητή επικράτησε με 15-6 του Γάλλου Βαλέτ και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή.

Ο Τριανταφύλλου πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία μέχρι τα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε με 15-9 από τον Πολωνό Κάστρο. Η ήττα αυτή όμως δεν τον πτόησε και στον μικρό τελικό επανήλθε δριμύτερος.

Απέναντι στον Βαλέτ, που έχει στη συλλογή του δύο παραολυμπιακά μετάλλια ήταν εξαιρετικός, επικράτησε με 15-9 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Τριανταφύλλου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Δεν μπορώ να κρύψω ότι είμαι πανευτυχής. Φτάσαμε στο Τόκιο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με τον κορονοϊό. Είναι μεγάλη μου χαρά που έφερε στην χώρα μου το πρώτο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Στόχος μου ήταν το χρυσό, αλλά πρέπει να σας πω πως σε σχέση με το ασημένιο του Ρίο αυτό το χάλκινο το ευχαριστήθηκα περισσότερο, γιατί έκλεισε η αυλαία με νίκη» δήλωσε λίγο μετά την επιτυχία του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

