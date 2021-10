Εμπνευστής και δημιουργός της παράστασης είναι ο ηθοποιός και μουσικός Κρις Ο’ Νιλ (Chris O’Neill) που συμμετείχε στην βραβευμένη με BAFTA ταινία «BackBeat» με θέμα τη ζωή των Beatles πριν γίνουν διάσημοι, και στην οποία ενσάρκωνε τον Τζωρτζ Χάρισον.

Η BackBeat Beatles tribute band κατάφερε να γίνει διάσημη σε όλον τον κόσμο ενώ μαζί της έχουν εμφανιστεί διάσημα ονόματα όπως οι Take That, Robbie Williams, η Shirley Bassey, οι Spandau Ballet αλλά και η Liverpool Philharmonic Orchestra. Έδρα του συγκροτήματος είναι φυσικά το Λίβερπουλ, εκεί, που το 1959 δημιουργήθηκαν τα θρυλικά «σκαθάρια», και αυτή η καταγωγή τους κάνει τον ήχο, τα φωνητικά τους αλλά και τη σπιρτάδα και το χιούμορ τους πολύ πιο αυθεντικά.

Η μοναδικότητά τους είναι η δύναμη που έχουν να μας μεταφέρουν στην δεκαετία του ’60 με μοναδικά κοστούμια της εποχής αλλά και τις υπέροχες φωνές και την εκπληκτική ομοιότητα με την αυθεντική μπάντα. Στην παράσταση βλέπουμε και μοναδικές προβολές βασισμένες σε συλλεκτικό οπτικό υλικό.

Οι Beatles ήταν το πιο διάσημο αγγλικό ροκ συγκρότημα και πολλές φορές τους αναφέρουμε ως «Σκαθάρια», και τα μέλη τους, ο Τζον Λένον, ο Πωλ Μακ Κάρτνεϋ, ο Τζωρτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ είναι πασίγνωστα σε όλη την υφήλιο. Το συγκρότημα πρωτοεμφανίστηκε στην αρχή της δεκαετίας του ’60 και γνώρισε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να θεωρείται ακόμη και σήμερα το πιο δημοφιλές συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής.

Η παράσταση ακολουθεί το διάσημο συγκρότημα σε όλες τις φάσεις της καριέρας του και μας θυμίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του από το Yesterday και το Let It Be μέχρι το Love Me Do και το Help. Παρακολουθούμε την καριέρα τους που άρχισε να εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον Ιανουάριο του 1963 όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο single «Please Please Me» και έφτασε στο Νο 1 του βρετανικού τοπ. Το πρώτο τους άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο έμεινε για 30 εβδομάδες στο Νο 1 της Αγγλίας, για να αντικατασταθεί το 1964 από το «With The Beatles», που έμεινε στην κορυφή για 22 εβδομάδες.

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «With The Beatles» καθιερώθηκαν όροι όπως «Merseybeat» (για τη μουσική τους) και «Beatlemania» (για την υστερία που προκαλούσαν, ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό). Έπαιζαν πλέον στα μεγάλα venues του Λονδίνου όπως το Royal Albert Hall και το Palladium, εμφανίζονταν στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο και το Νοέμβριο του 1963 έπαιξαν για τη βασιλική οικογένεια, αποδεκτοί πλέον από το κατεστημένο κι έχοντας γεφυρώσει το… «χάσμα των γενεών».

Η «Beatlemania» εξαπλώθηκε μετά την Ευρώπη και στην Αμερική. Και όταν έφτασαν στη Νέα Υόρκη (7 Φεβρουαρίου του 1964), τους περίμεναν στο αεροδρόμιο χιλιάδες θαυμάστριες και θαυμαστές και εκεί διαδραματίστηκαν σκηνές υστερίες που έγραψαν ιστορία και οι οποίες συνεχίστηκαν και στο ξενοδοχείο Plaza που διέμεναν. «Παίρναμε 12.000 γράμματα την ημέρα!», έλεγε αργότερα ο Ringo Star.

Ακολουθήστε τους BackBeat Beatles σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, τα τραγούδια των Beatles στα οποία οι στίχοι τους μίλησαν πρώτοι για τον ρατσισμό, την αποξένωση, το άγχος της μεγαλούπολης, την επανάσταση, την αγάπη, την κατανόηση.

Έγραψαν για τους BlackBeat Beatles:

«Οι Backbeat Beatles είναι ίσως η πλησιέστερη επιλογή στους αληθινούς Beatles» The Daily Mail

«Το BACKBEAT είναι μία από τις καλύτερες ταινίες rock’n’roll που έχουν γίνει ποτέ. Ο Chris O’Neill (George Harrison) δείχνει ότι το ίδιο χαρισματικός στη σκηνή, όπως είναι και στην οθόνη» Empire

BackBeat BEATLES

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

στις 20:30

Προπώληση εισιτηρίων



www.ct.gr

τηλεφωνικά στο 211 77 01 700,

δίκτυο viva

Τιμές Εισιτηρίων

ΠΛΑΤΕΙΑ (θεατρικά καθίσματα)

VIP

Kανονικό: 54 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων, 65+: 27 ευρώ

Α’ ΖΩΝΗ

Κανονικό: 44 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων, 65+: 22 ευρώ

Β’ ΖΩΝΗ

Κανονικό: 36 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων, 65+: 18 ευρώ

ΚΕΡΚΙΔΑ (θεατρικά καθίσματα)

Γ’ ΖΩΝΗ

Κανονικό: 26 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων: 13 ευρώ

Δ’ ΖΩΝΗ

Κανονικό: 18 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων: 9 ευρώ

Ε’ ΖΩΝΗ

Κανονικό: 10 ευρώ

Παιδικό, Εφηβικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων, Ανέργων: 5 ευρώ

ΑΜΕΑ: 5 ευρώ, ΣΥΝΟΔΟΣ: 10 ευρώ (ΜΟΝΟ με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700 ή στο Ταμείο του CHRISTMAS THEATER)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, Πληροφορίες στο 211 77 01 700

CHRISTMAS THEATER

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου

Βεϊκου 137, Γαλάτσι

Τηλέφωνο: 211 77 01 700 και https://ct.gr/

Ο χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Γαλατσίου διαθέτει δικό του Parking και είναι δωρεάν.

Η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων γίνεται από 2 εισόδους.

Το θέατρο διαθέτει βεστιάριο και η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Το θέατρο έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ και η κράτηση εισιτηρίων γίνεται τηλεφωνικά στο 211 7701700.

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση και πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη απευθυνθείτε στην Ηρώ Παστρικού στο [email protected]

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Christmas Theater βρίσκεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, ακριβώς απέναντι από το Άλσος Βεΐκου , στο Γαλάτσι, μία περιοχή βόρεια του κέντρου της Αθήνας. Η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι σχετικά απλή, μιας και το θέατρο βρίσκεται επί της Λ. Βεΐκου, κύριου οδικού άξονα της πόλης.

Πώς να φθάσετε στο Christmas Theater:

Χρησιμοποιήστε την Αττική Οδό και βγείτε στην έξοδο 10 «Λ. Κύμης». Συνεχίστε με νότια κατεύθυνση, έχοντας το Ο.Α.Κ.Α. στα αριστερά σας. Θα φτάσετε έξω από το Christmas Theater 3,5 χλμ μετά το σημείο που αφήσατε την Αττική Οδό.

Επίσης στην Λ. Βεΐκου μπορείτε να φτάσετε από τη Λ. Κηφισίας είτε μέσω της Λ. Καποδιστρίου είτε από την Λ. Κηφισίας να στρίψετε στην Λ. Σπύρου Λούη και στη συνέχεια να στρίψετε στην Λ. Κύμης και να συνεχίσετε στην Λ. Βεΐκου.

Στη Λ. Βεΐκου μπορείτε να φθάσετε και από τη Λ. Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη (μέσω του Περιφερειακού Γαλατσίου).

Από την Μαρίνου Αντύπα μπορείτε να στρίψετε στην Λ. Κύμης και να συνεχίσετε στην Λ. Βεΐκου.

Στο θέατρο φυσικά μπορείτε να φτάσετε χρησιμοποιώντας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πιο απλός τρόπος είναι με το λεωφορείο 608 Ζωγράφου – Ακαδημία – Γαλάτσι (στο οποίο μπορείτε να επιβιβαστείτε από πολλές στάσεις π.χ. από το κέντρο, Ευαγγελισμός, ή Σύνταγμα, ή Πανεπιστημίου, ή Ομόνοια κλπ.), το οποίο κάνει τέρμα ακριβώς έξω από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Μετρό (γραμμή 1) μέχρι τον σταθμό «Άνω Πατήσια» και από εκεί το λεωφορείο 444 (Σταθμός Α.ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – Σταθμός ΕΙΡΗΝΗ), που κάνει στάση έξω από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.

Ο Πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό που απευθύνεται σε όλους και – όταν παρέχεται με ασφάλεια – χωράει όλους!

Με αυτό το γνώμονα, το Christmas Theater (ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών θεάτρων) και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους θεατές αλλά και στην αποστολή του, θα λειτουργήσει ως μεικτός χώρος συνάθροισης κοινού, ακολουθώντας αυστηρά και υπεύθυνα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19.

Πολιτισμός για όλους

Ασφάλεια για όλους

Διασκεδάζουμε μαζί υπεύθυνα

Για την εγγύηση της υγείας και της ασφάλειας, το Christmas Theater αξιοποιεί την εμπειρία των προηγούμενων ετών λειτουργίας του καθώς και αυτή που απέκτησε τα δύο τελευταία καλοκαίρια με το City Garden όπου καθημερινά υποδεχόταν 800 άτομα και το οποίο λειτουργούσε με τις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία.

Έτσι, έχει αναπτύξει και δοκιμάσει, πρακτικές που εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση στο χώρο και την ανέφελη διασκέδαση εφαρμόζοντας παράλληλα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων σε κλειστά θέατρα. Τα ειδικά μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στοχεύουν στην προστασία των θεατών κατά την είσοδο και την έξοδό τους, καθώς και κατά την παραμονή τους στους χώρους των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα:

Το Christmas Theater λειτουργεί με μέγιστη κάλυψη του 50% της χωρητικότητάς του, δηλαδή από τις 3.600 θέσεις που διαθέτει, ανοίγει προς πώληση μόνο τις 1.800 θέσεις.



Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες ενώ τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά σε δυάδες.

Ακόμα παραπάνω, οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι οι μέγιστες δυνατές: δηλαδή σε κάθε δυάδα θέσεων θεατών υπάρχουν δύο θέσεις κενές τόσο μπρος και πίσω, όσο και αριστερά και δεξιά (σχήμα «σταυρός») κάτι που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των θεατών.

Όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά (προσωπικά) και μη μεταβιβάσιμα ενώ ο έλεγχος τους κατά την είσοδο είναι ανέπαφος (με χρήση scanner).

Η αίθουσα του Christmas Theater είναι μεγάλη και η απόσταση της οροφής από τα καθίσματα τεράστια, ώστε να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ανανέωσης του αέρα. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει το σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης ανοικτού κυκλώματος με εισροή νωπού αέρα που εξασφαλίζει συνεχή ροή νέου καθαρού αέρα από έξω (ανανεώνει, ΔΕΝ ανακυκλώνει).

Πριν και μετά από κάθε παράσταση υλοποιείται απολύμανση όλων των χώρων που κινήθηκε το κοινό, ο θίασος και το τεχνικό προσωπικό με την μέθοδο Νεφελοψεκασμού – Ψυχρής Εκνέφωσης (Fogging – νέφωση Dalco100 πιστοποιημένη από τον ΕΟΔΥ).

Στους μεικτούς χώρους συνάθροισης έχουν – σύμφωνα με τη νομοθεσία – πρόσβαση:

Όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή είτε έχουν εμβολιαστεί (και με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο) κι έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους είτε έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες [Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο με ισχύ που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν].

Όσοι έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου Covid-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες. Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν για όλους άνω των δώδεκα (12) ετών.

Για τα παιδιά, από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών είναι απαραίτητη δήλωση self-test τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει οποιοσδήποτε γονέας/κηδεμόνας.

Για την είσοδό τους στις παραστάσεις, οι θεατές πρέπει να επιδεικνύουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Το Christmas Theater δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο μέσω της διαδικασίας ελέγχου των πιστοποιητικών καθώς χρησιμοποιεί την εφαρμογή «CovidFreeGr» που έχει θεσπίσει η πολιτεία (Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων).

Το Christmas Theater είναι αυστηρό και με τον εαυτό του.

Έτσι, πραγματοποιούνται καθημερινές εντατικές απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους και στα WC, βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Σε όλους τους χώρους του υπάρχουν αντισηπτικά χεριών. Οι θεατές μπορούν και πρέπει να τα χρησιμοποιούν ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.

Διαθέτει πολυπληθές προσωπικό ταξιθεσίας και ασφαλείας, έτοιμο να δώσει λύσεις σε περίπτωση που παρατηρηθεί συνωστισμός.

Όλα και όλοι με τη σειρά τους.

Προς αποφυγή του συνωστισμού, προτείνεται οι θεατές να προσέρχονται στους χώρους τουλάχιστον 60′ πριν την έναρξη των παραστάσεων.

Οι διαδρομές εισόδου και εξόδου των θεατών έχουν διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε σε κανένα σημείο να μην σημειώνεται μεγάλη συγκέντρωση κοινού, με την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θεατών κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από τους χώρους.

Δεν υπάρχουν διαλείμματα στις παραστάσεις ενώ η αποχώρηση των θεατών από τους χώρους γίνεται σταδιακά και πάντα υπό τις οδηγίες της ταξιθεσίας. Οι θεατές πρέπει να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στον χώρο της παράστασης, από την είσοδο μέχρι και την έξοδό τους.

Τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες απολύμανσης.

Τελικά, όλα είναι δυνατά, όταν τηρούνται οι κανόνες. Κανένας δεν αποκλείεται. Καμία νύχτα δεν θα είναι ίδια με τις άλλες. Καμία μαγεία δεν θα χαθεί. Κανένα παιδί δε θα χάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Γιατί όπως λέει και ο Κάρολος Ντίκενς: «Γεμίζω με το πνεύμα των Χριστουγέννων την ψυχή μου και προσπαθώ να κρατήσω αυτό το συναίσθημα όλο τον χρόνο…»