Ο κορωνοϊός συνεχίζει να απειλεί την υγεία μας, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι έρχεται βαριά περίοδος γρίπης και τα πρώτα κρύα έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Κι ενώ ο εμβολιασμός, το τακτικό πλύσιμο των χεριών, η σωστή χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό σας, το τι βάζετε στο πιάτο σας επηρεάζει επίσης το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Μάλιστα, ορισμένες από τις διατροφικές σας συνήθειες μπορούν να βλάψουν το ανοσοποιητικό σας με τρόπους που ίσως δεν έχετε συνειδητοποιήσει.

1. Δεν προσλαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες και γνωστές βιταμίνες για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, περιορίζει τις φλεγμονές, προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση, ενισχύει την απορρόφηση σιδήρου, βελτιώνει την υγεία του δέρματος, προάγει την καλή λειτουργία της καρδιάς και προστατεύει από τις συνέπειες των βαρέων μετάλλων. Αν και το πορτοκάλι είναι η πιο διάσημη πηγή βιταμίνης C, δεν είναι η μόνη ούτε η πιο πλούσια. Το μπρόκολο, οι φράουλες, το ακτινίδιο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και οι πιπεριές τσίλι είναι μερικές από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C.

2. Καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα ζάχαρης

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καταπολέμηση των μολύνσεων. Και ακόμη κι αν δεν τρώτε κέικ κάθε πρωί ή πίνετε τον καφέ σας σκέτο, η κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να αυξηθεί με απροσδόκητους τρόπους, αφού η ζάχαρη συχνά «μεταμφιέζεται» στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων ως: γαλακτόζη, γλυκόζη, δεξτρόζη, εκχύλισμα βύνης, ζάχαρη άχνη, ινβερτοσάκχαρο, ισογλυκόζη, καστανή ζάχαρη, λακτόζη, μαλτόζη, μαλτοδεξτρίνη, μελάσα, νέκταρ αγκάβε, σακχαρόζη, σιρόπι γλυκόζης, σιρόπι ή χυμός ζαχαρο-κάλαμου, σιρόπι καστανής ζάχαρης, σιρόπι ρυζιού, σιρόπι φρουκτόζης καλαμποκιού, τροποποιημένο άμυλο.

3. Ακολουθείτε μια εξαντλητική δίαιτα

Οι θερμίδες που προσλαμβάνετε σε καθημερινή βάση φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το vita.gr, οι εξαντλητικές δίαιτες με σκοπό τη γρήγορη απώλεια κιλών μπορούν να μειώσουν την ανοσολογική λειτουργία. Γι’ αυτό μείνετε μακριά από τις ανθυγιεινές, εξαντλητικές και μονοφαγικές δίαιτες.

4. Δεν καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D

Η βιταμίνη D, γνωστή και ως βιταμίνη του ήλιου, συντίθεται στον οργανισμό κυρίως κατά την έκθεση στον ήλιο και είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και τη διατήρηση ενός γερού σκελετού, ενώ παράλληλα συμμετέχει στο μηχανισμό της όρασης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Περίπου το 90% της βιταμίνης D που χρειάζεστε το παίρνετε από τον ήλιο. Η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά τη χοληστερίνη που βρίσκεται στο δέρμα και έτσι συντίθεται η βιταμίνη D. Μάλιστα, έχει υπολογιστεί ότι 15 λεπτά καθημερινής έκθεσης στον ήλιο (των χεριών και του προσώπου) είναι αρκετά για να πάρετε την ποσότητα που χρειάζετε. Το υπόλοιπο 10% της βιταμίνης D που έχετε ανάγκη το προσλαμβάνετε μέσω της διατροφής. Οι κρόκοι αυγών, ο σολομός, ο τόνος σε κονσέρβα, τα μανιτάρια, οι ρέγγες, οι σαρδέλες και ορισμένα εμπλουτισμένα τρόφιμα θα αυξήσουν τη βιταμίνη D στον οργανισμό σας.

5. Ξεχνάτε την πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη είναι ένα άλλο σημαντικό συστατικό για τη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, επομένως βεβαιωθείτε ότι προσλαμβάνετε επαρκή ποσότητα. Ο σολομός, το αυγό, το κεφίρ, ο πασατέμπος, ο τόνος, η γαλοπούλα, το κοτόπουλο, το τυρί κότατζ, το γιαούρτι, οι φακές και το τόφου είναι μερικές από τις πιο πλούσιες πηγές πρωτεΐνης.

6. Τρώτε συχνά πρόχειρο φαγητό

Σίγουρα, το πρόχειρο φαγητό μπορεί να είναι εξαιρετικά βολικό και νόστιμο, αλλά μπορεί επίσης να είναι γεμάτο αλάτι. Δεδομένου ότι μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι έχει συνδεθεί με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, προτιμήστε τροφές χωρίς πολύ νάτριο.

Photo: pixabay.com

