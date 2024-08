ΗΠΑ: Παρουσιαστής του Fox News προτρέπει τον κόσμο να «επιτεθεί» στον Φάουτσι

Εκτός εαυτού εμφανίστηκε ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι μιλώντας στην εκπομπή «News Day» του αμερικανικού δικτύου CNN.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο παρουσιαστής του Fox News, Τζέσε Γουότερς, μιλώντας στο συνέδριο American Fest του Turning Point, ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους να του επιτεθούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία viral είδηση. «Αυτό είναι παρανοϊκό» είπε ο Φάουτσι. «Ο τύπος θα πρέπει να απολυθεί άμεσα» πρόσθεσε.

«Το μόνο πράγμα που έκανα αυτά τα δύο χρόνια ήταν να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να εφαρμόζουν καλές πρακτικές δημόσιας υγείας: Δηλαδή να εμβολιάζονται, να είναι προσεκτικοί σε δημόσιους χώρους, να φορούν μάσκα. Εκεί έξω υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι έπρεπε να με πυροβολήσουν και να μου στήσουν ενέδρα. Αναρωτιέμαι τι είδους τρέλα υπάρχει στον κόσμο αυτές τις μέρες».

Από την πλευρά του, το Fox αρνήθηκε να σχολιάσει τόσο εάν υποστηρίζει τα λεγόμενα του παρουσιαστή όσο και εάν σχεδιάζει να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον του. Επιπλέον απέφυγε να απαντήσε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο όσον αφορά την κριτική που άσκησε προς το δίκτυο ο Άντονι Φάουτσι.

