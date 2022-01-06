search
06.01.2022 17:18

Πάρνηθα: Τραυματίστηκε 57χρονος με αλεξίπτωτο

Ένας 57χρονος τραυματίστηκε κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στην Πάρνηθα, καθώς έχασε τον έλεγχο και κατέπεσε σε περιοχή κοντά στο γήπεδο του Θρασύβουλου στην Φυλή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 15.00 σήμερα και ο 57χρονος ανασύρθηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο και παρελήφθη πριν από λίγο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο παθών ήταν μέλος ομάδας που είχε μεταβεί στην περιοχή για να πετάξει με αλεξίπτωτο πλαγιάς και στο σημείο που κατέπεσε προσπαθούσε να προσγειωθεί, αλλά τον πήρε ο αέρας, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να χτυπήσει στο έδαφος.

Οι φίλοι του κάλεσαν βοήθεια μέσω του 112 και στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι βρήκαν τον 57χρονο και τον παρέδωσαν στους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία.

