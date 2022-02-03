Σκληρή κόντρα στη Βουλή: Ο Γεωργιάδης είπε «ωραία Ελένη» τον Ανδρουλάκη – Είναι ο «κραταιός Νικόλας» απάντησε η Λιακούλη

Άναψαν τα αίματα στη Βουλή ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής για την ακρίβεια.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και το κύμα ακρίβειας, με τους υπουργούς να σηκώνουν το γάντι και να απαντούν σε ανάλογο τόνο αλλά και ύφος.

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, κατηγόρησε την πλειοψηφία πως δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ανασχεθεί η ακρίβεια στην αγορά. «Η κυβέρνηση κάνει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Επιχειρεί να μας πείσει πως πέρα από αυτό που βιώνουμε υπάρχει μια άλλη εικόνα. Αν συνεχίσετε έτσι, κύριοι υπουργοί, σε λίγο καιρό δεν θα μπορείτε ούτε για επικοινωνιακούς λόγους να επισκεφθείτε σούπερ μάρκετ ή βενζινάδικο», είπε με νόημα, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να προσθέτει: «Δεν θέλετε τις προτάσεις μας για δικούς σας ιδεοληπτικούς λόγους. Να μας πείτε αν είναι το κόστος ή η ιδεοληψία! Πάνε οι εποχές που λέγατε τσιτάτα με την εύκολη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λογοδοτείτε συγκεκριμένα!».

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατηγόρησε το ΚΙΝΑΛ για λαϊκισμό και κινδυνολογία. «Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του κόμματός σας. Κινδυνολογία, γιατί τα ίδια λέγατε και στην πανδημία και διαψευσθήκατε. Πάλι θα διαψευσθείτε. Λαϊκισμός, γιατί αρχίσατε πάλι να μοιράζετε δισεκατομμύρια χωρίς να κοστολογείτε τίποτα», είπε και πρόσθεσε: «Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν! Η χώρα είχε από τα μεγαλύτερα ελλείμματα στην ΕΕ, έχουμε υψηλό χρέος -ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε, δεν είναι της παρούσης- που είναι βιώσιμο! Η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, η νομισματική πολιτική αρχίζει να γίνεται πιο συσταλτική και προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις με διορατικότητα».

Ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη και Ευαγγελία Λιακούλη

Μπουρλότο όμως πήρε η συζήτηση όταν πήρε τον λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων , Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίστηκε ενοχλημένος όχι μόνο από τον τόνο της κριτικής, αλλά και από τα επιχειρήματα των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ.

«Θέλετε να γίνετε ΣΥΡΙΖΑ; Είναι λαϊκισμός του χειρίστου είδους όσα άκουσα. Αυτό είναι αδικία και την αδικία δεν τη θέλω! Ούτε ο Θεός τη θέλει και γι’ αυτό θα σας τιμωρήσει! Την πλατφόρμα e-katanalotis την ξέρετε; Δεν τη δείχνετε μέσα από ένα κινητό και στον Ανδρουλάκη μπας και ξεστραβωθεί;», είπε, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της γραμματέως της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελίας Λιακούλη: «Σε ό,τι με αφορά, επειδή απέναντι στο Θείο έχω σεβασμό και έχω συνηθίσει να το χρησιμοποιώ στα πολύ δύσκολα με φειδώ! Όταν ακούω υπουργούς να αναφέρονται με τον τρόπο αυτό στον τιμωρό Θεό, όχι μόνο με εντυπωσιάζετε αρνητικά αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο με θλίβετε βαθιά. Τη μεγάλη ταραχή και ανησυχία σας και φουρτούνα σας μπορώ να την καταλάβω ότι οφείλεται σε πολιτικούς λόγους».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη και την πολιτική τακτική του να λαμβάνει ίσες αποστάσεις, κάνοντας παραλληλισμό με την Ιλιάδα και την ωραία Ελένη. «Δίνω μια συμβουλή στον κ. Ανδρουλάκη: το να πολιτεύεσαι κρυπτόμενος . Είναι καλή συνταγή αλλά για λίγο. Εγώ την ονομάζω “η συνταγή της Ωραίας Ελένης”. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα δεν έχει οποιουδήποτε είδους περιγραφή της Ωραίας Ελένης. Αν είναι ξανθιά ή μελαχρινή, κοντή ή ψηλή. Ο κάθε Έλληνας ονειρεύεται την Ωραία Ελένη όπως επιθυμεί. Είναι καλό για την ποίηση. Βοηθάει και στην πολιτική για λίγο. Δεν λες τίποτα για τη Novartis, λες κάτι φληναφήματα για την Πορτογαλία, αλλά με το πρώτο άρθρο σε τσακώσαμε. Γιατί σου αρέσει η Πορτογαλία του 1,3, αλλά όχι η Ελλάδα του 1,2 (σ.σ. πληθωρισμό)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, προκαλώντας αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης μάλιστα χαρακτήρισε άδικη την κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη με οικονομικό υπόδειγμα την Πορτογαλία για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως «δεν μου αρέσει η αδικία που εξάρει μια άλλη χώρα και υποτιμά τη δική του».

«Δεν είναι η ωραία Ελένη, ο κραταιός Νικόλας είναι! Χωνέψτε το! Αυτό είναι ο πρόεδρός μας! Καταλαβαίνω όσα λέτε, αλλά δείχνουν τη φουρτούνα σας», ήταν η απάντηση της κ. Λιακούλη.

«Έξυπνα περάσατε την ουσία, με τα λεγόμενα σχήματα του λόγου! Όλο αυτό που κάνατε είναι θέατρο», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης:

Εύα Καϊλή: Aιχμές κατά ΚΙΝΑΛ για τον Πολάκη: Να καταδικαστεί η τοξικότητά χωρίς μισόλογα

Πέθανε ο Χρήστος Σαρτζετάκης

ΣΥΡΙΖΑ: Επενδύουν στην πόλωση με ΝΔ