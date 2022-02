Σάλος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα social media με ένα βίντεο που κυκλοφορεί από την Ουκρανία και το οποίο ενδέχεται να αποτυπώνει ρατσιστική συμπεριφορά από Ουκρανούς αστυνομικούς.

Στο βίντεο φαίνεται πλήθος να προσπαθεί να μπει σε ένα τρένο και ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα μαύρο κορίτσι, που φαίνεται να διώχνουν οι αστυνομικοί.

Αμέσως μετά, οι ίδιοι αφήνουν να περάσει ένα λευκό κορίτσι. Τα σχόλια στο Twitter πέφτουν «βροχή».

I hope @_AfricanUnion is seeing this is picture so they say it’s edited. We as citizens of Africa do not have the support of our leaders supporting @Ukraine. We citizens of Africa do support @KremlinRussia_E https://t.co/1XjHTjFZXh