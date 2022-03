Με παρέλαση αστέρων καλωσορίζει τον Μάρτιο η COSMOTE TV, η οποία φιλοξενεί πολυαναμενόμενες πρεμιέρες σειρών με λαμπερά ονόματα.

Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Ούμα Θέρμαν και Κουέντιν Ταραντίνο στη νέα σειρά Super Pumped:The Battle for Uber, Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον στο Young Rock και Τεντ Ντάνσον στο Mr. Mayor, είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που φιγουράρουν στην μηνιαία τηλεοπτική ατζέντα, που περιλαμβάνει 14 πρεμιέρες σειρών. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το Halo, η τηλεοπτική μεταφορά ενός από τα δημοφιλέστερα video games στον κόσμο, που έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν. Μέσα από μια Sci-Fi περιπέτεια, οι δύο διάσημοι χαρακτήρες, Master Chief και Cortana, παίρνουν σάρκα και οστά για να συγκινήσουν τους απανταχού gamers και όχι μόνο.

Επιπλέον, στην COSMOTE TV έρχεται και ο Αλεξάντερ Ντρέιμον για την 5η και τελευταία σεζόν του The Last Kingdom, που θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Καινούριες ιστορίες, συναρπαστικές εξελίξεις και χαρακτήρες περιλαμβάνουν και οι υπόλοιπες 9 νέες σειρές και νέοι κύκλοι σειρών της COSMOTE TV για τον Μάρτιο (Star Trek: Discovery (2 σεζόν), Sanditon, Our Home, The Good Karma Hospital, Better Things, The Art of Crime, The Bay, Day of the Dead).

Super Pumped–The Battle for Uber: Η άνοδος και η πτώση του ιδρυτή της δημοφιλούς εφαρμογής

Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της δημοφιλούς εφαρμογής Uber και η άνοδος και η πτώση του δημιουργού της, Τράβις Καλάνικ, όταν με ένα τύπου «πραξικόπημα» εκδιώχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε τον Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ (Inception, Η Δίκη των 7 του Σικάγο, The Dark Knight Rises), ενώ στο καστ βρίσκουμε, επίσης, την Ούμα Θέρμαν, τον Κάιλ Τσάντλερ (Bloodline, Friday Night Lights), καθώς και τον Κουέντιν Ταραντίνο σε ρόλο αφηγητή.

Πρεμιέρα: Τρίτη 1/3, 21.00, COSMOTE SERIES HD.

Halo: Στη «μικρή οθόνη» η σύγκρουση της United Nations Space Command και των εξωγήινων Covenant

Μία από τις δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, μεταφέρεται στη «μικρή οθόνη» από τον παραγωγό των σειρών Fear the Walking Dead, Homecoming και Brave New World. Στην τηλεοπτική εκδοχή του Halo, ένας εξελιγμένος υπερστρατιώτης αποτελεί το πιο αποτελεσματικό όπλο της ανθρωπότητας του 26ου αιώνα απέναντι σε μια ολέθρια εξωγήινη απειλή. Και στη «μικρή οθόνη», οι αγαπημένοι χαρακτήρες του Halo, Master Chief και Cortana θα είναι εκεί. Στη σειρά πρωταγωνιστούν o Πάμπλο Σράιμπερ (American Gods), η Νατάσα ΜακΕλόουν (Californication, Designated Survivor) και η Τζεν Τέιλορ, η επίσημη φωνή της Cortana στο original video game.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 25/3, 22.15, COSMOTE SERIES HD.

The Last Kingdom (5η σεζόν): Η επική ιστορία φτάνει στο τέλος της

Το πολεμικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Ούτρεντ (Αλεξάντερ Ντρέιμον), έναν Αγγλοσάξωνα, που έχει μεγαλώσει ως Βίκινγκ, ολοκληρώνει την πορεία του με την προσπάθεια του ήρωά μας να επανακτήσει το βασίλειο του Bebbanburg, εκπληρώνοντας έτσι το πεπρωμένο του. Παράλληλα, το όνειρο του βασιλιά Άλφρεντ για μια ενωμένη Αγγλία απειλείται και το μέλλον όλων κρέμεται από μια κλωστή.

Η 5η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, την Πέμπτη 10/3 (COSMOTE TV PLUS).

Young Rock (2η σεζόν): O «The Rock»…Πρόεδρος!

Η ζωή και η πορεία του Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον από το σχολείο, τη μύησή του στη γυμναστική και την πάλη μέχρι την «εισβολή» του στον κινηματογράφο και την αναρρίχησή του στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλυγουντ. Τα νέα επεισόδια της σειράς μας μεταφέρουν στο έτος 2032, όπου ο Ντουέιν Τζόνσον, σε μια υποθετική εκδοχή του μελλοντικού εαυτού του, θέτει υποψηφιότητα για Πρόεδρος και αναπολεί τη σουρεαλιστική ζωή του.

Πρεμιέρα: Σάββατο 19/3, 20.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, ο προηγούμενος κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Mr. Mayor (2η σεζόν): Πατρότητα VS πολιτικής καριέρας

Ο πλούσιος επιχειρηματίας Νιλ Μπρέμερ (Τεντ Ντάνσον), που έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος του Λος Άντζελες προκειμένου να κερδίσει τον σεβασμό της έφηβης κόρης του, βλέπει τη σχέση τους να καταρρέει όταν τελικά κερδίζει τις εκλογές. Στη 2η σεζόν, ο Νιλ, συνεχίζει να ακροβατεί μεταξύ πατρότητας και πολιτικής καριέρας, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί ιδιόρρυθμους συνεργάτες, παράλογα αιτήματα ψηφοφόρων, τα πυρά του ανταγωνισμού, καθώς και τον ασφυκτικό πέλεκυ των social media, που παρακολουθούν αδηφάγα την κάθε του κίνηση. Εκτός από τον Τεντ Ντάνσον, στη σειρά πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Χόλι Χάντερ (The Piano) και η Κάιλα Κένεντι (The Walking Dead). Η σειρά αποτελεί μια δημιουργία της ελληνικής καταγωγής Τίνα Φέι (30 Rock).

Πρεμιέρα: Σάββατο 19/3, 20.30, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, ο 1ος κύκλος επεισοδίων θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Our House: Ίντριγκα, συνομωσία και ένας γάμος σε ελεύθερη πτώση

Το διεθνές best seller της Λουίζ Κάντλις μεταφέρεται τηλεοπτικά, συστήνοντας στο κοινό την Φάι, μια γυναίκα που επιστρέφοντας σπίτι της, ανακαλύπτει ότι αυτό έχει κατοικηθεί από αγνώστους, ενώ ο σύζυγός της είναι εξαφανισμένος, χωρίς σημεία ζωής.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Τρίτη 8/3, COSMOTE TV PLUS.

Sanditon (2η σεζόν): Ίντριγκα και ρομαντισμός με «άρωμα» Τζέιν Όστιν

Η βασισμένη στο τελευταίο ανολοκλήρωτο βιβλίο της Τζέιν Όστιν σειρά του BBC, Sanditon, με φόντο το ομώνυμο παραθαλάσσιο χωριό, περιστρέφεται γύρω από τη Σάρλοτ Χέιγουντ, μια νεαρή γυναίκα που μετακομίζει στην περιοχή. Μετά το γλυκόπικρο τέλος της 1ης σεζόν, βρίσκουμε τη Σάρλοτ να επιστρέφει, μόνη πλέον, στο Sanditon. Εκεί θα ξετυλίξει ένα περίτεχνο κουβάρι νέων συναρπαστικών ιστοριών γεμάτων ίντριγκα, ενθουσιασμό και ρομαντική διάθεση. H σειρά φέρει την υπογραφή του δημιουργού μεγάλων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών, Άντριου Ντέιβις (House Of Cards Series, Bridget Jones’s Diary, Περηφάνια & Προκατάληψη, Οι Άθλιοι, Πόλεμος & Ειρήνη).

Πρεμιέρα: Πέμπτη 24/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, ο 1ος κύκλος επεισοδίων θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Better Things (5η σεζόν, φινάλε σειράς): Μητέρα ή σταρ του Χόλιγουντ;

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Emmy σειρά, ρίχνει αυλαία, ξεδιπλώνοντας τις νέες περιπέτειες της Σαμ Φοξ (Πάμελα Άντλον), η οποία προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και τις επιταγές μιας καριέρας στο Χόλυγουντ με την απαιτητική καθημερινότητα μίας ανύπαντρης μητέρας. Στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων, τα πρώτα σημάδια γήρανσης, η δυσλειτουργική σχέση με την μητέρα της και ένα ταξίδι επαναξιολόγησης του εαυτού της.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 31/3, 20.00, COSMOTE SERIES HD. Οι προηγούμενοι κύκλοι επεισοδίων είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

Star Trek: Discovery (Σεζόν 3 & 4): Το USS Discovery σε νέους κόσμους

Δέκα χρόνια πριν από τον Kirk, τον Δόκτωρ Spock και το Enterprise, το πανίσχυρο διαστημόπλοιο USS Discovery και το πλήρωμά του, ανακαλύπτουν νέους συναρπαστικούς κόσμους και εξωγήινες μορφές ζωής, που κρύβουν μέσα τους εκπλήξεις, απειλές αλλά και ψήγματα πολύτιμης γνώσης. Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστημονικής φαντασίας επιστρέφει στην COSMOTE TV με 2 κύκλους επεισοδίων, που θα προβληθούν back-2-back, το διήμερο 4-5/3, ξεκινώντας από τις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Day of the Dead: Χιουμοριστικό zombie apocalypse

Μια κωμική εκδοχή του zombie apocalypse, εμπνευσμένη από το ομώνυμο φιλμ του Τζορτζ Ρομέρο και το franchise του The Walking Dead, με ισόποσες δόσεις αγωνίας, σπλάτερ και χιούμορ, έρχεται στην COSMOTE TV. Πρωταγωνιστές, ένας εφευρετικός νεαρός που κάνει δουλειές του ποδαριού για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του, ο αστυνομικός πατέρας του, μια υπάλληλος γραφείου κηδειών και η υπερφιλόδοξη δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκινά να ξετυλίγεται, όταν όλοι αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με μια στρατιά αιμοδιψών ζόμπι, που απειλεί να αλλάξει τον κόσμο για πάντα.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 11/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Bay (3η σεζόν): Τι κρύβεται πίσω από την ξεβρασμένη σορό στον κόλπο του Μόρκαμ;

Η νεοδιορισμένη επιθεωρητής στο τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων, Τζεν Τάουνσεντ, πέφτει κατευθείαν στα βαθιά, όταν ένα πτώμα ξεβράζεται στον κόλπο του Μόρκαμ, την πρώτη της μέρα στη δουλειά. Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τους ενόχους, θα εμπλακεί συναισθηματικά με την περίπλοκη, δυσλειτουργική οικογένεια του εκλιπόντα, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί την δυσπιστία των νέων συναδέλφων της και την εγκατάσταση της μικτής οικογένειάς της στην ίδια πόλη.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 19/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Οι προηγούμενοι κύκλοι επεισοδίων είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

Art of Crime (5η σεζόν): Νέο μυστήριο με «πρωταγωνίστρια» την Καμίλ Κλοντέλ

Η σειρά επικεντρώνεται στις περιπέτειες ενός αστυνομικού και μιας φημισμένης ιστορικού τέχνης του Λούβρου, που συνεργάζονται με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων σε όλα τα ιστορικά μουσεία και ορόσημα της Γαλλίας. Ωστόσο, η μεταξύ τους συνεργασία, εκτός από την επίλυση υποθέσεων, φέρνει στο φως αποκαλύψεις για μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια της γαλλικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Στην 5η σεζόν, ο Αντουάν και η Φλοράνς καλούνται να ρίξουν φως στον μυστηριώδη θάνατο μιας εύπορης συλλέκτριας έργων τέχνης, που ήταν θαυμάστρια της Καμίλ Κλοντέλ. Οι απαντήσεις που ψάχνουν ίσως κρύβονται στο παρελθόν της σπουδαίας γλύπτριας.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 26/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Οι προηγούμενοι κύκλοι επεισοδίων είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

The Good Karma Hospital (4η σεζόν): Νέες δοκιμασίες για τους γιατρούς ενός υποστελεχωμένου νοσοκομείου

Οι περιπέτειες της νεαρής γιατρού Ρούμπι Γουόκερ σε ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο με φόντο την εξωτική Νότια Ινδία, συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον για 4η σεζόν. Στα νέα επεισόδια, βλέπουμε την Λίντια, να αναγκάζεται να εισάγει έναν άκρως μεταδοτικό ασθενή στο νοσοκομείο, τον Σαμίρ και τη Μαρί να έρχονται πιο κοντά μέσα από μια δύσκολη κατάσταση και την Ρούμπι να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιλογές της.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 25/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, οι προηγούμενοι 3 κύκλοι επεισοδίων θα είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

Charmed (4η σεζόν): Νέες προκλήσεις για τις «Μαγευτικές»

Το reboot της σειράς που χάραξε τη δική της πορεία στα 90’s και 00’s επιστρέφει έπειτα από τον σοκαριστικό τηλεοπτικό θάνατο της Μέισι, με τις δύο αδερφές της να αδυνατούν να διαχειριστούν την νέα τους καθημερινότητα. Και ενώ όλα δείχνουν πως η Δύναμη των Τριών θα παραμείνει μια ανάμνηση, μία αινιγματική άφιξη θα αλλάξει τα δεδομένα. Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή 13/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, θα ανέβουν και οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι στο COSMOTE TV PLUS.