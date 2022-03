Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρατείνονται λόγω επιτυχίας οι παραστάσεις του πιο συγκλονιστικού, σκοτεινού και αντιφασιστικού μυθιστορήματος του Κλάους Μανν, «ΜΕΦΙΣΤΟ» σε ερμηνεία και σκηνοθεσία Νικόλα Βαγιονάκη.

Μια παράσταση επίκαιρη όσο ποτέ, με τη σημερινή Ευρώπη που ξαναζεί τους εφιάλτες της μια και οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκκολαφθεί ένα νέο αυγό του φιδιού.

Ο Νικόλας Βαγιονάκης μεταμορφώνεται σε Χέντρικ Χέφγκεν, έναν ηθοποιό που ξεκινά την καριέρα του στο θέατρο τέχνης του Αμβούργου το 1926, οραματιζόμενος ένα επαναστατικό ισοδύναμο θέατρο μέχρι το 1936, που αναδείχθηκε το νέο αστέρι του τρίτου Ράιχ. Η μετάβαση του στο Βερολίνο προκειμένου να καθιερωθεί σαν πρωταγωνιστής στο Θέατρο συμπίπτει με την άνοδο του φασισμού, που εξευτελίζει και χειραγωγεί την ανθρώπινη υπόσταση. Συνάπτοντας λοιπόν συμφωνία με τον διάβολο, προδίδει όλα τα ιδανικά και τις αξίες του, και στο τέλος μεταμορφώνεται σε μαϊμού της εξουσίας. Ένας παλιάτσος που διασκεδάζει δολοφόνους. Οι συνέπειες θα είναι δραματικές.

Πρόκειται άραγε για κωμωδία, δράμα, ουτοπία, παρωδία, cabaret? Όλα αυτά και πολλά άλλα…

Trailer παράστασης: https://m.youtube.com/watch?v=3Pcs5KODyfU&ab_channel=GusEcoProductions

Συντελεστές παράστασης:

Εμπνευσμένο από το έργο του Κλάους Μανν

Κείμενο -μετάφραση: Ειρήνη Δερμιτζάκη

Επεξεργασία κειμένου: Νικόλας Βαγιονάκης

Σχεδιασμός παράστασης – Σκηνοθεσία- Ερμηνεία: Νικόλας Βαγιονάκης

Σκηνικό – Κοστούμι: Εύα Νάθενα

Βοηθός σκηνογράφου: Έλσα Γκογκογλου

Το κοστούμι είναι Sur Mesure by: Takis Giannetos

Χορογραφίες: Νικόλας Βαγιονάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Νικόλας Βαγιονάκης – Παναγιώτης Μπούκας

Επιμέλεια φωτισμού: Παναγιώτης Μπούκας

Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Χριστακέας

Στίχοι τραγουδιού “καλωσορίσατε”: Γιάννης Κότσιρας

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Οικονόμου

Φωτογραφίες παράστασης: Θανάσης Καρατζάς

Δημόσιες σχέσεις: Αντώνης Κοκολάκης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 21:30

Παρασκευή 21:30

Σάββατο 21:30

Προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.mcf.gr/?lang=el

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Εmail: [email protected] και [email protected]

Οι θεατές, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων από δώδεκα (12) ετών και άνω,

εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του υπ.αριθμ 1

σχετικού, ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό

έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ.αριθμ. 1 σχετικού συνδυαστικά προς:

[γ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας

προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] και [β].

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή

(εκτυπωμένα), είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α ́ 118) Covid Free GR.

Εναλλακτικά, αλλοδαπός που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, προσκομίζουν,

εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία

προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα

με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ. αριθμ. 1 σχετικού. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του

γονέα ή κηδεμόνα.

Οι ανήλικοι θεατές έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του σχετ.1.