Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, ανάμεσα στους οποίους και Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter.

⚡️Russia's war kills 79 Ukrainian children.



According to Prosecutor General’s Office, almost 100 children have been injured since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine on Feb. 24.