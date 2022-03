Κι όμως συμβαίνει. Βρίσκεται στον αέρα εδώ και μερικές ώρες η υβριδική πλατφόρμα ΑΝΤ1+ του ομίλου ΑΝΤ1 και σύντομα θα είναι προσβάσιμη.

Μια πρώτη ιδέα μπορεί να έχει κάποιος από το αντίστοιχο κανάλι στο YouTube.

Η Over The Top υπηρεσία έχει και app, θα προσφέρεται από τις έξυπνες τηλεοπτικές συσκευές και μια on line έγγραφή από κινητό τηλέφωνο, ενώ πληκτρολογώντας antennaplus.gr κάποιος στον υπολογιστή του θα μπορεί να μεταφερθεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας του τηλεοπτικού ομίλου. Για την ώρα πάντως ο ιστότοπος δεν «ανοίγει».

Το μενού της streaming υπηρεσίας αξιολογείται με πρώτη ματιά ενδιαφέρον. Περιλαμβάνει παλιές και νέες ελληνικές σειρές του σταθμού, πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες διαθέσιμες αποκλειστικά στην υπηρεσία, αλλά και ψυχαγωγικά προγράμματα από τον ΑΝΤ1 και το εξωτερικό.

Στο μενού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ταινίες «Ράφτης» με τον Δημήτρη Ήμελλο και την Ταμίλα Κουλίεβα, «Όλα τα μικρά όμορφα άλογα» με τους Δημήτρη Λάλλο, Γιώτα Αργυροπουλου, Βίκυ Παπαδοπουλου, Κατερίνα Διδασκάλου, «Σμύρνη μου αγαπημένη» με τους Μιμή Ντενίση, Λεωνίδα Κακούρη, Χρήστο Στέργιογλου, Μπουράκ Χακί, Ταμίλα Κουλίεβα, αλλά και σειρές όπως οι «Dr.Death», «Keeping Up With The Kardashians», «Devils», «Belgravia».

Μία σημείωση προσθέτουν φανατικοί της τεχνολογίας η OTT του ΑΝΤ1 τονίζοντας πως δεν είναι προσβάσιμη (για την ώρα;) μέσω του κόκκινου πλήκτρου των τηλεοπτικών συσκευών, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες πλατφόρμες των ΕΡΤ (ΕΡΤflix), Mega (Megaplus), Σκάι (ΣΚΑΪhybryd) και Open (Openhybrid).

