To ατύχημα του Μικ Σουμάχερ σόκαρε τους πάντες στα επίσημα δοκιμαστικά του στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, αλλά τελικά, όλα πήγαν καλά για αυτόν καθώς μετά από λίγες ώρες επέστρεψε στο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της Haas.

Ο Μικ Σουμάχερ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

O 23χρονος πιλότος της Haas έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε στις μπαριέρες, με τους υπεύθυνους του Grand Prix να σηκώνουν άμεσα κόκκινη σημαία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που βρέθηκαν κοντά του αμέσως μετά το ατύχημα, ο Σουμάχερ είχε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε ιατρικό κέντρο.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρθηκε στο ατύχημα και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. «Γεια σε όλους. Ήθελα να πω πως είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης. Το αυτοκίνητο ήταν υπέροχο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», έγραψε ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ στο twitter.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN