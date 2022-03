Το γήπεδο στα Σεπόλια δεν είναι πλέον το μοναδικό που φέρει ζωγραφισμένη τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ανοιχτό γήπεδο στη Νιγηρία, τη χώρα καταγωγής των γονιών του Γιάννη, το οποίο είναι… αφιερωμένο στον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

«Υπεύθυνος» γι’ αυτό είναι ο Αφρικανός καλλιτέχνης, Μπαμπαλόλα Ολουβαφέμι, ο οποίος διαμόρφωσε το γηπεδάκι στην πόλη Αμπούτζα και ζωγράφισε στον αγωνιστικό χώρο το πρόσωπο του «Greek Freak», αφιερώνοντάς το στον πρωταθλητή για το 2021 και δις πολυτιμότερο παίκτη του NBA.

African artist Babalola Oluwafemi renovated a whole basketball court in Abuja/Nigeria, dedicating it to Giannis 💚 pic.twitter.com/oHHy4NnmkE