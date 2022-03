Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ άφησε άναυδους τους θεατές των Όσκαρ, φαίνεται όμως ότι η Νικόλ Κίντμαν παίρνει το… Όσκαρ αντίδρασης στο σκηνικό.

Η διάσημη ηθοποιός έγινε viral όταν ο φακός την απαθανάτισε να αντιδρά στο επίμαχο χαστούκι, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως την αντίδρασή της.

Η Νικόλ Κίντμαν που έχει αλλάξει δραστικά την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια «εκφράστηκε» έντονα και η σχετική φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Nicole Kidman should win the Oscar for Best Reaction To Will Smith Slapping Chris Rock #Oscars pic.twitter.com/vzgukKOQqQ — oluwajwon (@kingsabalo) March 28, 2022

Horrified Nicole Kidman becomes an instant meme with her shocked face after Will Smith hits Chris Rock at Oscars https://t.co/UwTALLQalN pic.twitter.com/rNyahQtSkm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 28, 2022

Nicole Kidman reacting to the Chris Rock and Will Smith incident at the #Oscars . A NEW MEME IS BORN.😭😭😭😭 pic.twitter.com/X19AE19OUv March 28, 2022

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Κρις Ροκ, όταν ο τελευταίος έκανε ένα «αστείο» για την εμφάνιση της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα.

