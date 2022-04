Ο Elon Musk έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter, εξαγοράζοντας το 10% των μετοχών του και απογειώνοντας την αξία του. Λίγες ώρες αργότερα, ρώτησε μέσω tweet αν οι χρήστες Twitter θέλουν ένα edit button.

Μάλιστα στην ψηφοφορία έγραψε επίτηδες λάθος το ναι και το όχι με “yse” και “on”, με πολλούς να σκέφτονται πως πρόκειται απλά για πλάκα.

Ωστόσο τα πράγματα σοβάρεψαν, όταν το tweet του Musk το έκανε retweet ο CEO του Twitter, Parag Agrawal, τονίζοντας πως οι επιπτώσεις αυτής της δημοσκόπησης θα είναι σημαντικές και καλώντας τους χρήστες να ψηφίσουν προσεκτικά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι ψήφοι διαμορφώνονται με 74% υπέρ του ναι. Όσο για τον τρόπο που θα λειτουργεί το edit button αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Musk όμως συμφώνησε με την πρόταση του γνωστού YouTuber Everyday Astronaut ο οποίος θέτει δύο προϋποθέσεις.

Under two conditions. It’s only available for a few minutes, 5-10 mins. And when an edit is made, there’s a small link that shows the edit. This keeps a public record but allows the tweeter the ability to fix a simple mistake and not re-notify their followers with a new tweet