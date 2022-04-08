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Σήμερα (8/4) με αφιέρωμα στα παιδικά χρόνια η εκπομπή «Βινύλιο» ρίχνει αυλαία. Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης «ταξιδεύουν» πίσω στις παιδικές τους αναμνήσεις από τα 80s και τα 90s. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα «παρελάσουν» αγαπημένες παιδικές σειρές, καρτούν, εκπομπές, ταινίες, φαγητά, ρούχα, παιχνίδια, περιοδικά και τραγούδια από εκείνα τα χρόνια.

Στο μεταξύ η σατιρική «Ράδιο αρβύλα» μετρά αντίστροφα για να ολοκληρώσει τη σεζόν. Οι συντελεστές της άλλωστε το έχουν από καιρό αποσαφηνίσει ότι θα έκαναν εκπομπές έως το Πάσχα.

Και μετά το Πάσχα τί; Από τη Δευτέρα του Πάσχα πιάνει δουλειά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τότε έχει προσδιοριστεί από τον ΑΝΤ1 η πρεμιέρα του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Λογικά το πρόγραμμα θα καλύψει το κενό που δημιουργείται από την ολοκλήρωση των μεταδόσεων της εκπομπής «Ράδιο αρβύλα».

Μετά το Πάσχα εξάλλου στο κανάλι θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή οι σχεδιασμοί και να λαμβάνονται αποφάσεις για το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν.

Στο μεταξύ έχουν γίνει πρώτες συζητήσεις για να αυτονομηθεί ο Γιώργος Λιάγκας και να έχει δική του εκπομπή, πιθανόν στην πρωινή ζώνη.

Εκπεφρασμένη η επιθυμία του παρουσιαστή για να κάνει ενημερωτική εκπομπή, όπως εκείνος αντιλαμβάνεται την ενημέρωση. Το κανάλι επίσης θέλει μια εκπομπή «γέφυρα» ανάμεσα στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «Πρωινό».

Υπάρχει όμως και η παράμετρος του ανταγωνισμού με έμφαση στο «Live news» του Μega.

Στο κανάλι του Αμαρουσίου μελετάται να δημιουργηθεί εκπομπή ενημερωτική στο μεταίχμιο μεσημεριού- απογεύματος. Απέναντι από το «Live news», δηλαδή.

Εξετάζεται η εκδοχή ο Γιώργος Λιάγκας να αντιπαραταχθεί στον Νίκο Ευαγγελάτο. Αν όμως προτιμηθεί να βγαίνει στην πρωινή ζώνη, η διαπιστωμένη ανάγκη για ειδησεογραφική εκπομπή το απόγευμα ενδέχεται να καλυφθεί είτε με την Ρίτσα Μπιζόγλη είτε με τη Μαρία Σαράφογλου, ως επικρατέστερες υποψήφιες. Μένει να φανεί.

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