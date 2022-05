Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 30 τραυματίστηκαν από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε το πεντάστερο ξενοδοχείο Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκφράζονται, όμως, φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αποδίδει την έκρηξη σε διαρροή αερίου.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Granma, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δείχνουν ένα κτίριο που μοιάζει «βομβαρδισμένο», με γκρεμισμένους τοίχους. Σε μια φωτογραφία φαίνεται μία σορός σκεπασμένη με λευκό σεντόνι.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και το ιστορικό Καπιτώλιο.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο, με τα 96 δωμάτια και την πισίνα στην οροφή, ανακαινίστηκε από μια βρετανική εταιρεία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και επί σειρά ετών φιλοξένησε αξιωματούχους ξένων χωρών και διασημότητες που επισκέπτονταν την Κούβα.

