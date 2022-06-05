search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 11:10
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2022 10:35

Νταϊάν Κίτον και Τζέιν Φόντα ξανά μαζί στην ταινία «Book Club 2 – The Next Chapter»

05.06.2022 10:35
#BookClub-new

Οι Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί στην πρώτη φωτογραφία από την ταινία «Book Club 2 – The Next Chapter».

Το στούντιο Focus Features δημοσίευσε φωτογραφία των τεσσάρων ηθοποιών σε αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Το θρυλικό κουαρτέτο επανενώνεται στην Ιταλία για το #BookClub2 – The Next Chapter, τα ινδάλματα Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί. Σύντομα στους κινηματογράφους» αναφέρεται στη λεζάντα.

Δείτε το trailer της πρώτης ταινίας:

Η πρώτη ταινία «Book Club» που κυκλοφόρησε το 2018, ακολουθεί την ομάδα φίλων των οποίων η ζωή αλλάζει μετά την ανάγνωση του βιβλίου «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι».

Στη συνέχεια της πρώτης ταινίας οι πρωταγωνίστριες μεταφέρουν τη Λέσχη Βιβλίου τους στην Ιταλία για ένα ταξίδι για γυναίκες.

Ο Μπιλ Χόλντερμαν επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και να γράψει το σενάριο με την Έριν Σις. Συμπρωταγωνιστές είναι οι Άντι Γκαρσια, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Τζιανκάρλο Τζανίνι, Χιου Κουάρσι και Βίνσετ Ριότα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Βούλα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο – Στη μάχη από το πρωί τα εναέρια μέσα (Photo | Video)

Ουκρανία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο – Σφοδρές μάχες μαίνονται για τον έλεγχο της Σεβεροντονέτσκ

Πανελλήνιες 2022: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, για αύριο Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_tasoulas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Τασούλα: «Συμβολικό βάρος» ο Άγνωστος Στρατιώτης, «επαναστατική γυμναστική» η αντιπολίτευση

keaton-new
LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η κλήση στο 911 – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

ieronimos_1402_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Γεννηματάς» (videos)

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται ομαλά η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό οι υπόλοιποι 13 (Live)

anna-kyriakou-maxairitsas
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού – Η «Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 11:10
mitsotakis_tasoulas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Τασούλα: «Συμβολικό βάρος» ο Άγνωστος Στρατιώτης, «επαναστατική γυμναστική» η αντιπολίτευση

keaton-new
LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η κλήση στο 911 – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

ieronimos_1402_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Γεννηματάς» (videos)

1 / 3