Νταϊάν Κίτον και Τζέιν Φόντα ξανά μαζί στην ταινία «Book Club 2 – The Next Chapter»

Οι Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί στην πρώτη φωτογραφία από την ταινία «Book Club 2 – The Next Chapter».

Το στούντιο Focus Features δημοσίευσε φωτογραφία των τεσσάρων ηθοποιών σε αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Το θρυλικό κουαρτέτο επανενώνεται στην Ιταλία για το #BookClub2 – The Next Chapter, τα ινδάλματα Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί. Σύντομα στους κινηματογράφους» αναφέρεται στη λεζάντα.

Δείτε το trailer της πρώτης ταινίας:

Η πρώτη ταινία «Book Club» που κυκλοφόρησε το 2018, ακολουθεί την ομάδα φίλων των οποίων η ζωή αλλάζει μετά την ανάγνωση του βιβλίου «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι».

Στη συνέχεια της πρώτης ταινίας οι πρωταγωνίστριες μεταφέρουν τη Λέσχη Βιβλίου τους στην Ιταλία για ένα ταξίδι για γυναίκες.

Ο Μπιλ Χόλντερμαν επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και να γράψει το σενάριο με την Έριν Σις. Συμπρωταγωνιστές είναι οι Άντι Γκαρσια, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Τζιανκάρλο Τζανίνι, Χιου Κουάρσι και Βίνσετ Ριότα.

