Τι πρέπει να ξέρεις πριν αποκτήσεις κατοικίδιο κουνέλι

Όλο και περισσότεροι τα τελευταία χρόνια αποφασίζουν να αποκτήσουν ως κατοικίδιο ένα κουνέλι. Είναι ζώο ευπροσάρμοστο, καλός σύντροφος, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στην ανατροφή και τη διαβίωσή του.

Από την ηλικία των οκτώ έως δέκα εβδομάδων, τα νεαρά κουνέλια είναι έτοιμα να χωριστούν από τη μητέρα και τα αδέλφια τους.

Τότε είναι και η χρονική περίοδος, που συνήθως τα μικρά ζώα μετακομίζουν στις νέες τους οικογένειες.

Προκειμένου το γλυκό μικρό ζωάκι να γίνει γρήγορα ένα υγιές κουνέλι, υπάρχουν κάποιες οδηγίες που καλό είναι να τις ακολουθήσουμε όπως τις αναφέρει το zooplus.gr

Κατά τις πρώτες ημέρες προσφέρετε στο νέο κουνέλι σας λίγη ηρεμία.

Σημαντικό είναι να υπάρχουν στο σπίτι και άλλα κουνέλια της ίδιας ηλικίας, διότι τα κουνέλια αισθάνονται καλά μόνο μέσα σε κοπάδι. Φροντίστε να έχετε τουλάχιστον ένα ακόμη κουνέλι, το οποίο θα κρατά συντροφιά στο νέο κατοικίδιο ζώο σας.

Αγοράστε ένα μεγάλο κλουβί για κουνέλια-νάνους και βεβαιωθείτε ότι κάθε ζώο έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον ένα τετραγωνικό μέτρο ζωτικού χώρου.

Η ελεύθερη έξοδος είναι απαραίτητη! Όταν αφήνετε το κουνέλι σας να κινείται ελεύθερα μέσα στο σπίτι, προσέξτε για τοξικά φυτά εσωτερικού χώρου, εκτεθειμένα καλώδια, ανοιχτά παράθυρα και άλλες πηγές κινδύνου.

Τα περισσότερα κουνέλια απολαμβάνουν επίσης να βγαίνουν βόλτα σε κάποιο περιφραγμένο χώρο έξω στον κήπο, αν φυσικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ή σε μπαλκόνι στο οποίο πρέπει όμως να έχετε βάλει επιπλέον προστατευτικά στα κάγκελα, ώστε το κουνέλι να μην κινδυνεύσει να πέσει.

Επισης να προσέχετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου όπου ζει. Τόσο ο καύσωνας, όσο και το πολύ κρύο είναι εχθροί του κουνελιού.

Οι προληπτικοί έλεγχοι υγείας είναι πολύ σημαντικοί: ελέγξτε το βάρος του κουνελιού σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ραγδαία απώλεια βάρους μπορεί να αποτελεί σημάδι προσβολής από παράσιτα! Παρατηρήστε επίσης τα νύχια και το τρίχωμα του. Εάν τα νύχια είναι πάρα πολύ μακριά ή το τρίχωμα κολλάει, τότε επισκεφθείτε έναν κτηνίατρο.

Φροντίστε να παρέχετε μια διατροφή ενδεδειγμένη για κουνέλια. Η κύρια τροφή των κουνελιών είναι ο σανός, ενώ τα χόρτα μπορούν να εμπλουτίσουν επιπλέον τις καθημερινές μερίδες.

Να φροντίζετε για την καθαριότητα και την υγιεινή του. Το κουνέλι πρέπει να είναι σε καθαρό περιβάλλον, να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες. τα περιττώματα κλπ.

Τέλος πρέπει να υπάρχει εναλλακτική πρόταση σε περίπτωση που χρειαστεί να λείψετε από το σπίτι, να πάτε σε διακοπές κλπ.

