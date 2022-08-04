search
04.08.2022 22:16

Conference League: Σκληρή ήττα για τον Παναθηναϊκό (Video)

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στα Κύπελλα Ευρώπης έπειτα από 5 χρόνια απουσίας δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα 2-0 από τη Σλάβια στην «Eden Arena» της Πράγας, στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό του Europa Conference League, και πλέον καλούνται να ανέβουν ένα… βουνό στη ρεβάνς της Λεωφόρου (11/8, 20:30), για να μην αποχαιρετίσουν από πολύ νωρίς τη διοργάνωση.

Πολλά παράπονα των «πράσινων» για τη διαιτησία του Γάλλου Μπουκέ που απέβαλε στο 40’ τον Παλάσιος με δεύτερη κίτρινη για «θέατρο», οι Στρανζ και Ούσορ τα δύο γκολ των Τσέχων.

Η Σλάβια προσπάθησε να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό από τα άκρα στο ξεκίνημα του αγώνα και στο 8ο λεπτό προσέγγισε την «πράσινη» εστία, με τον Ολαγίνκα να βγάζει τη σέντρα προς τον Τραορέ, ο οποίος δεν σημάδεψε καλά με το κεφάλι.

Στο 14’ ο Γκάνεα έκανε πολύ ωραία κίνηση και σέντρα από τα αριστερά, όμως η κεφαλιά που επιχείρησε ο Τσέριν πέρασε πολύ άουτ, ενώ στο 28’ ο Παλάσιος έκανε πολύ ωραία κίνηση και σουτ από το όριο της περιοχής, το οποίο απέκρουσε με τις γροθιές ο Μάντους.

Στο 39’ από καθυστερημένη αντίδραση του Αϊτόρ, ο Στρανζ έκλεψε την μπάλα στο όριο της περιοχής και σούταρε δυνατά πάνω από τα δοκάρια.

Ένα λεπτό αργότερα (40’), ο Γάλλος διαιτητής Ρούντι Μπουκέ (που λίγο νωρίτερα δεν είχε δείξει καν φάουλ σε αγκωνιά του Ολαγίνκα στον Αϊτόρ) απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Παλάσιος, ισχυριζόμενος ότι έκανε «θέατρο».

Ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού έκανε ατομική ενέργεια, κόπηκε από τον Σάντος και έπεσε μέσα στην περιοχή, με τον Γάλλο ρέφερι να τον αποβάλλει, θεωρώντας πως πήγε να εκμαιεύσει πέναλτι, σε μία αδικαιολόγητη απόφαση, που δεν υπήρχε VAR για να τη διορθώσει!

Στο 45’ ο Μπρινιόλι έδειξε καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Λινγκρ και μπλόκαρε σταθερά την μπάλα, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Μπρινιόλι απέκρουσε με υπερένταση το πλασέ του Λινγκρ. Στην εξέλιξη της φάσης, με την εκτέλεση του κόρνερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού αδράνησε κι ο Σρανζ με δεύτερη προσπάθεια έκανε το 1-0 για τη Σλάβια στο 45’+2.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιοβάνοβιτς πέρασε στο γήπεδο τον Άντραζ Σπόραρ και στο 53’ ο Σλοβένος επιθετικός ανατράπηκε καθαρά από τον Σάντος, ενώ εφορμούσε από τη σέντρα και κάτω μόνος του για να απειλήσει. Ο Μπουκέ με το… ζόρι έδειξε εντέλει την κόκκινη στον στόπερ της Σλάβια (κι αφού προηγήθηκε ένα δίλεπτο… διαβουλεύσεων), με τις δύο ομάδες να μένουν πλέον με δέκα παίκτες.

Στο 56’ η Σλάβια έφτασε σε δεύτερο γκολ, όταν από αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού ο Ολαγίνκα έφυγε σε τετ-α-τετ με τον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γκολκίπερ «βρήκε» λίγο την μπάλα που χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του, αλλά ο Ούσορ πήρε το… ριμπάουντ και με πλασέ έκανε το 2-0.

Στο 59’ ο Βαγιαννίδης πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, πέρασε κι έναν αντίπαλο, όμως το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό έφυγε λίγο άουτ.

Στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα ο Παναθηναϊκός έδειξε αδυναμία στο να κρατήσει την μπάλα, την ώρα που η Σλάβια έκανε διαχείριση του υπέρ της 2-0, προκειμένου να «κλειδώσει» το προβάδισμά της ενόψει της ρεβάνς της Λεωφόρου και το πέτυχε σχετικά εύκολα, έχοντας πάρει πλέον ξεκάθαρο «κεφάλι» για την πρόκριση στα play off.

