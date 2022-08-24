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24.08.2022 16:31

Αναισθησιολόγος στο Μεσολόγγι αρνήθηκε να ναρκώσει έγκυο: «Δεν νιώθω έτοιμη ψυχολογικά»

24.08.2022 16:31
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Απίστευτα πράγματα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όπου μια έγκυος γυναίκα βρέθηκε σε κίνδυνο την Δευτέρα που ήταν έτοιμη να γεννήσει.

Η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο την Κυριακή και την Δευτέρα ξεκίνησε η διαδικασία για την καισαρική. Ενώ έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα παιδί και την μητέρα και ξεκίνησε η διαδικασία για το κλύσμα, όλα ξαφνικά διακόπηκαν, όταν έφτασε η αναισθησιολόγος.

Όπως καταγγέλει ο σύζυγός της στο npress.gr, η γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αφού δεν μπορεί να γεννήσει. Αιτία, όπως λέει, είναι η άρνηση της αναισθησιολόγου να τη ναρκώσει. «Τι ήρθατε να κάνετε εδώ; Εμείς είμαστε μικρή μονάδα. Δεν μπορώ να σας αναλάβω. Δεν νιώθω έτοιμη ψυχολογικά να σας αναλάβω. Ελάτε μετά τις 28 που θα επιστρέψει ο διευθυντής από τις διακοπές να σας αναλάβει» τους είπε, αφήνοντάς τους σύξυλους.

Ο λόγος που η αναισθησιολόγος αρνήθηκε να προχωρήσει την διαδικασία, είναι ότι η γυναίκα έχει παραπανίσια κιλά. Όπως είπε, όμως, ο σύζυγος, στο πρώτο της παιδί είχε 30 επιπλέον κιλά, και η γέννα έγινε κανονικά.

Έτσι λοιπόν, η γυναίκα, εκδιώχθηκε από το νοσοκομείο και βρίσκεται, πλέον, στην Ναύπακτο σε άσχημη κατάσταση, αναζητώντας λύση.

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