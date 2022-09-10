search
10.09.2022 21:41

79ο Φεστιβάλ της Βενετίας: Το Χρυσό Λιοντάρι στο αμερικανικό ντοκιμαντέρ «All the Beauty and the Bloodshed»

79ο Φεστιβάλ της Βενετίας

Το αμερικανικό ντοκιμαντέρ “All the Beauty and the Bloodshed” βραβεύτηκε με το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η γαλλική ταινία “Saint Omer” βραβεύτηκε με το Ασημένιο Λιοντάρι.

Η Aυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, το δεύτερο βραβείο της καριέρας της στην Βενετία, για την ερμηνεία της στον ρόλο της διευθύντριας ορχήστρας στην ταινία “Tár” του Todd Field.

Ο Iρλανδός Κόλιν Φάρελ έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του τρυφερού αγρότη στην μαύρη κωμωδία “The Banshees of Inisherin” του συμπατριώτη του Martin McDonagh.

Με ειδικό βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ της Βενετίας τιμήθηκε ο φυλακισμένος Iρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στην Βενετία για να συνοδεύσει την ταινία του «Οι αρκούδες δεν υπάρχουν».

