Τσίπρας: «Η αισχροκέρδεια συνεχίζεται ενώ οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν – Έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε» (photos)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, περιοδεύει από το πρωί στη Θεσσαλονίκη και έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Μετά τη συνάντηση που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους στην περιοχή των Βασιλικών, ο κ .Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου:

«Οι τρομακτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, οι αυξήσεις στα γεωεφόδια και οι αυξήσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής και κάνουν ασύμφορη κάθε προοπτική επιβίωσης των κτηνοτρόφων, έχουν δημιουργήσει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα αφορά την ύπαιθρο, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε παραγωγούς και κτηνοτρόφους σε αυτόν τον τόπο; Σήμερα είναι ασύμφορο. Η χώρα πριν από τρία χρόνια ήταν κάτω από το μέσο όρο σε ενεργειακό κόστος, ήταν 17η στην ακρίβεια του ρεύματος στην Ευρώπη. Σήμερα είναι πρώτη, χειρότερη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ επιδοτήσεων. Μετά τις επιδοτήσεις; Στους μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή και στους αγρότες, δεύτερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι δεν αντέχουν να επιβιώσουν. Η αισχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν την δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά, εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Όμως αυτοί που ήδη βρίσκονται στην ύπαιθρο και καλλιεργούν τη γη ή είναι κτηνοτρόφοι, κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση, κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και την παραμονή τους στην ύπαιθρο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς παραγωγή η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται πάντοτε σε έναν φαύλο κύκλο. Χρειαζόμαστε τους αγρότες, χρειαζόμαστε τους κτηνοτρόφους, έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε».

Κατά τη συζήτηση που είχε νωρίτερα στο θερμοκήπιο των Βασιλικών ο κ. Τσίπρας με αγρότες και κτηνοτρόφους τόνισε πως «αν δεν σταματήσει η αισχροκέρδεια και δεν υπάρξει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος στην πηγή, προκειμένου να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε σαν οικονομία, σαν κοινωνία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ειδικά για τον κόσμο της παραγωγής αυτό είναι διαλυτικό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις συζητήσεις του για τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της παραγωγής, τόνισε πως έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να παραδεχθούμε πως το αγροτικό εισόδημα ήταν περιορισμένο και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα όμως γίνεται ασύμφορη η παραγωγή. Γι’ αυτό πρέπει να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια στο χώρο της ενέργειας».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες εξήγησαν πως όλα τα κόστη έχουν εκτοξευθεί. «Το βασικό λίπασμα από μισό ευρώ το κιλό πήγε 1 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης έκανε 1,30 ευρώ τώρα κάνει πάνω από 2. Η κιλοβατώρα να μην συζητάμε για την ενέργεια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε πλέον εισόδημα. Βάζουμε από την τσέπη μας για να καλύψουμε τη διαφορά» σημείωσε ένας εξ αυτών.

«Ήμασταν 17η χώρα στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ και τώρα είμαστε πρώτοι. Και στους μη οικιακούς καταναλωτές παραμένουμε μετά και τις επιδοτήσεις 2η ακριβότερη χώρα», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας κι αυτό όπως εξήγησε έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. «Παντού υπάρχει κρίση, η εκτόξευση των τιμών όμως στην Ελλάδα οφείλεται στην αισχροκέρδεια των παραγωγών ενέργειας και των παρόχων που έχουν πάρει τον τελευταίο ενάμισι χρόνο 3 δισ. ευρώ». «Έχουν οικονομήσει μόνο τον Σεπτέμβριο 500 εκατομμύρια οι πάροχοι βάζοντας τις τιμές στο θεό. Κι άλλα 300 εκατ. ευρώ το 2021 η ΔΕΠΑ από το φυσικό αέριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλος αγρότης, για να δείξει την πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τόνισε πως «αν υπήρχαν εργοστάσια που θα μπορούσαν να μας δεχθούν, θα αφήναμε τις εκμεταλλεύσεις και θα πηγαίναμε να γίνουμε εργάτες». «Για να παράξουμε θέλουμε φθηνό πετρέλαιο αφορολόγητο αλλιώς θα τα κλείσουμε τα θερμοκήπια και θα παράγουμε έξι μήνες το καλοκαίρι. Είναι απλά μαθηματικά», είπε και εξήγησε ότι ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων φεύγει προς τον καταναλωτή αναγκαστικά. «Από δω φεύγει πιο ακριβό το προϊόν, που και πάλι δεν κερδίζουμε» είπε και ανέφερε το παράδειγμα με τις μελιτζάνες που φεύγουν στο 1 ευρώ από το θερμοκήπιο και φθάνουν στον καταναλωτή 2,5 και 3 ευρώ.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν κοροϊδία τις επιστροφές του φόρου κατανάλωσης, αφού ήταν στρεμματικές και αφορούσαν περισσότερο τις μεγάλες καλλιέργειες και όχι τα θερμοκήπια που έχουν και υψηλή κατανάλωση πετρελαίου. «Δόθηκε 3-4 ευρώ το στρέμμα. Με 4 και 6 στρέμματα θερμοκήπια έπαιρνες 25 ευρώ που εμείς καίμε τρεις τόνους πετρέλαιο», ανέφεραν και τέλος σημείωσαν ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με τις εισαγωγές λαχανικών από τρίτες χώρες που βαφτίζονται και ελληνικά προϊόντα.

«Ταΐζουμε τα ζώα τόσο ώστε να μην ψοφήσουν»

Την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στους κτηνοτρόφους περιέγραψε με μελανά χρώματα μία κτηνοτρόφος από το δήμο Θέρμης, σημειώνοντας πως το κόστος παραγωγής από τις αυξήσεις στην ενέργεια και τις ζωοτροφές έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ «που αναγκαζόμαστε να ταΐζουμε τα ζώα τόσο ώστε να μην ψοφήσουν».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο χωριό της, το οποίο από 1021 κατοίκους το 2011 έχει πλέον μόνο 630, οι κτηνοτρόφοι από 27.000 αιγοπρόβατα έχουν πια μόλις 6.000, «που σημαίνει ότι τα κόστη για να παράγουν γάλα και κρέας έχουν αυξηθεί. Συνεχώς αναγκάζονται να σφάζουν τα κοπάδια τους γιατί δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν οικονομικά».

Προς επίρρωση, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «για έναν αγρότη ή κτηνοτρόφο, για να γεμίσει το αγροτικό του με πετρέλαιο, πρέπει να πουλήσει 145 κιλά γάλα», με την κτηνοτρόφο να του απαντά ότι η μέση απόδοση ενός ζώου είναι 120 κιλά γάλα το χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην ανάγκη αντιμετώπισης της ερημοποίησης της υπαίθρου, τονίζοντας πως δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεδομένου ότι ένας στους δέκα νέους παραμένει να εργαστεί στον πρωτογενή τομέα. «Πρόεδρε, ξέρεις τι θα πάθουμε εάν δεν κληθείτε να κυβερνήσετε; Δεν θα έχουμε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και θα παίρνουμε από την Τουρκία, θα μας ταΐζει η Τουρκία. Το φαντάζεστε αυτό; Αν καταλήξουμε εκεί, αποτύχαμε σαν χώρα» σημείωσε ένας αγρότης.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε περιοδεία στα περίπτερα της 29ης Έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους της περιοχής, στο Βιολογικό Αγρόκτημα Παναγιωτίδη.

