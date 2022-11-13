Σοκαριστικό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Φόρτηγο παρέσυρε πεζό – Έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη το πρωί της Κυριακής.
Ένας 60χρονος άντρας παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό στην Πέτρου Ράλλη το πρωί της Κυριακής.
Συγκεκριμένα, ο άτυχος άντρας παρασύρθηκε στις 11:30 στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Ιερά Οδό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα σε όλο του του σώμα και το κεφάλι και λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος πραγματοποιεί η Τροχαία.
