search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.08.2025 03:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2022 21:02

ΝΔ: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου»

30.12.2022 21:02
nea_dimokratia_new

Ανακοίνωση καταδίκης της «τραμπούκικης επίθεσης στο γραφείο της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου», στην Πάτρα, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

«Όσο και αν επιδιώκουν ορισμένοι, οι μέθοδοι εκφοβισμού δε θα περάσουν. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται», αναφέρουν μεταξύ άλλων το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά έξω από την πόρτα και στον διάδρομο του γραφείου, που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, και τρικάκια υπέρ του απεργού πείνας – δίψας Θάνου Χατζηαγγέλου.

Διαβάστε επίσης:

Θέμης Χειμάρας: Η απάντηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τις συμβάσεις με το Δημόσιο

«Αυστηρό» μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα: «Η εδαφική ακεραιότητα της χώρας δεν επιδέχεται την παραμικρή αμφισβήτηση»

Προκλητικός ο δήμαρχος Ιάσμου: Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rogkakou ead- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Εγκρίθηκε ο διορισμός της Αλεξάνδρας Ρογκάκου στη θέση της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

iran 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στο Ιράν: Ακρωτηρίασαν τα χέρια τριών καταδικασθέντων για κλοπές

aris araz 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση μεταξύ παικτών και αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά τη λήξη του Άρης- Αράζ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: «Ντου» της ΕΛΑΣ σε σπίτι – οπλοστάσιο απόστρατου της Πολεμικής Αεροπορίας – Φέρεται να εφοδίαζε μεγαλέμπορο όπλων

fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεσσηνία: Ανάμεσα σε Βασιλίτσι και Χρυσοκελλάρια το μέτωπο – Ισχυροί άνεμοι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το αιχμηρό σχόλιο της Καρυστιανού για την κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη - Τριαντόπουλου

ntina pappa thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της η δημοσιογράφος Ντίνα Παππά – Είχε χάσει πρόσφατα τον γιο της σε τροχαίο

giorgos-papadakis-new
MEDIA

ANT1: Το νέο δίδυμο για το «Καλημέρα Ελλάδα» στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

pavlos_aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης δήλωσε στον Άρειο Πάγο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Τριαντόπουλου

faliro-paidi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Καρέ καρέ αναλύουν το βίντεο με τη γυναίκα και το παιδί στο καρότσι – Στο μικροσκόπιο η διαδρομή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.08.2025 01:22
rogkakou ead- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Εγκρίθηκε ο διορισμός της Αλεξάνδρας Ρογκάκου στη θέση της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

iran 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στο Ιράν: Ακρωτηρίασαν τα χέρια τριών καταδικασθέντων για κλοπές

aris araz 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση μεταξύ παικτών και αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά τη λήξη του Άρης- Αράζ

1 / 3