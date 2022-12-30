ΝΔ: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου»

Ανακοίνωση καταδίκης της «τραμπούκικης επίθεσης στο γραφείο της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου», στην Πάτρα, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

«Όσο και αν επιδιώκουν ορισμένοι, οι μέθοδοι εκφοβισμού δε θα περάσουν. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται», αναφέρουν μεταξύ άλλων το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά έξω από την πόρτα και στον διάδρομο του γραφείου, που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, και τρικάκια υπέρ του απεργού πείνας – δίψας Θάνου Χατζηαγγέλου.

