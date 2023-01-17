search
17.01.2023 11:32

Αμαλιάδα: Πατέρας και γιοί ζωοκλέφτες άρπαζαν απο κατσίκες μέχρι κουνέλια, κότες και κλωσόπουλα

zookleftes new

Μπορεί να θεωρούμε οι περισσότεροι τους ζωοκλέφτες ήρωες μιας άλλης εποχής, ωστόσο η πραγματικότητα μας διαψεύδει.

 Στην Αμαλιάδα της Ηλείας, ένας πατέρας και δύο γιοί έκλεβαν ότι ζώο μπορεί να φανταστεί κανείς σε ακτίνα πολλων χιολιομέτρων.

Eίχαν «χτυπήσει» αγροκτήματα σε Κεραμιδιά, Άγιο Ιωάννη, Αυγείο, Αρχαία Ήλιδα και Αμαλιάδα, μεταφέροντας τα ζώα τους με ΙΧ επιβατηγό σε αγρόκτημα που τους ανήκε στον Άγιο Ιωάννη Αμαλιάδας.

Πρόκειται για έναν πατέρα 62 ετών και τους δυο γιούς του 23 και 19 ετών, οι οποίοι και κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η δράση τους είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου στην περιοχή Σαρακίνα Αμαλιάδας έκλεψαν μια κατσίκα. Ακολούθησε η κλοπή επίσης δύο γιδών από αγρόκτημα στην Κεραμιδιά, ενώ το μεγάλο «χτύπημα» το έκαναν σε στις αρχές Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, στον Αγ. Ιωάννη έκλεψαν 50 κουνέλια, μια γίδα, δύο αρνιά, μια κότα με 12 κλωσόπουλα και μισό τσουβάλι ζωοτροφή συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, στο Αυγείο από στάβλο αφαίρεσαν 17 κατσίκια και 13 γίδες αξίας 3.500 ευρώ, στη Σαρακίνα Αμαλιάδας πήραν πέντε προβατίνες και 18 κότες και τέλος σε αγρόκτημα πλησίον του δικού τους έκλεψαν δύο γίδες…

Οι έρευνες των αστυνομικών βοήθησαν στη συγκέντρωση στοιχείων για το μέσο μεταφοράς τους, ένα ΙΧ επιβατηγό και τους δρόμους διαφυγής, ενώ σε έρευνα στο αγρόκτημά τους βρέθηκε το όχημα με ίχνη ζώων.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όχημα, ενώ τα ζώα που βρέθηκαν παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

