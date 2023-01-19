Κεραμέως: 1η Ιουνίου ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Την ημερομηνία έναρξης των πανελληνίων εξετάσεων έδεωσε η υπουργός Παιδείας. Η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στη πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ αποκάλυψε ότι οι εξετάσεις αυτές των μαθητών θα ξεκινήσουν στην 1η Ιουνίου.

Έτσι για φέτος οι μαθητές αναμένεται να καθίσουν στα θρανία για να διεκδικήσουν μια θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 1η Ιουνίου ενώ σύμφωνα σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε πριν μερικές μέρες είχε ΄γινει γνωστό οτι το πρόγραμμα των εξετάσεων θα εκδίδεται έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους που θα διεξάγονται οι πανελλήνιες, ενώ φέτος καταργείται το διπλό μηχανογραφικό.

Ειδικότερα το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 έχει ως εξής:

Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Παρασκευή, 2/6/2023 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας

Τρίτη, 6/6/2023 Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, Ο.Π. Σπουδών Υγείας

Πέμπτη, 8/6/2023 Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Δευτέρα, 12/6/2023 Ιστορία, Φυσική, Οικονομία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Πέμπτη, 1/6/2023 Νέα Ελληνικά

Σάββατο, 3/6/2023 Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Τετάρτη, 7/6/2023 Ανατομία- Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Παρασκευή, 9/6/2023 Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Σάββατο, 10/6/2023 Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών

Τρίτη, 13/6/2023 Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές

Πέμπτη, 15/6/2023 Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ ΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα

Παρασκευή, 16/6/2023 Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σάββατο, 17/6/2023 Αγγλικά 10.00 πμ

Δευτέρα, 19/6/2023 Γερμανικά 8.30 πμ

Τρίτη, 20/6/2023 Ελεύθερο Σχέδιο 8.30 πμ

Τετάρτη, 21/6/2023 Γραμμικό Σχέδιο 8.30 πμ

Πέμπτη, 22/6/2023 Αρμονία 8.30 πμ

Παρασκευή, 23/6/2023 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 16.30 πμ

Σάββατο, 24/6/2023 Μουσική Αντίληψη και Γνώση 12.30 πμ

Δευτέρα, 26/6/2023 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 8.30 πμ

Τρίτη, 27/6/2023 Γαλλικά 8.30 πμ

Τετάρτη, 28/6/2023 Ισπανικά 8.30 πμ

Πέμπτη, 29/6/2023 Ιταλικά 8.30 πμ

Τα πολλαπλά βιβλία

Η Νίκη Κεραμέως έκανε αναφορά και στα νέα προγράμματα σπουδών και τα πολλαπλά βιβλία και επισήμανε ότι στόχος είναι να μπορούν τα παιδιά να διδάσκονται με πιο διαδραστικό και κριτικό τρόπο και να μην μένουν μόνο στην αποστήθιση.

«Δημοσιοποιήσαμε τα προγράμματα σπουδών σε 166 μαθήματα. Να μιλήσουμε για παράδειγμα για την ιστορία, αφού δεν μαθαίνεις απ΄ έξω τι έκανε ο Καποδίστριας, θα σου λένε ότι είσαι ο Καποδίστριας και πρέπει να γράψεις μια ομιλία.

Έτσι τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν ιστορικά γεγονότα με τον πιο διαδραστικό τρόπο. Όσο για το πολλαπλό βιβλίο. Μπορεί να υπάρχουν 3-4 βιβλία. Ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει με ποιο βιβλίο θα γίνεται το μάθημα. Το παιδί μπορεί να διαβάζει το ένα βιβλίο, αλλά θα υπάρχουν διαθέσιμα και άλλα βιβλία ψηφιακά».

Διαβάστε επίσης

Κίνηση τώρα: Ουρά 10 χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού – Προβλήματα και στην Κηφισίας (live χάρτης)

Βόλος: Φυλάκιση 20 μηνών σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι

Καιρός σήμερα: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία με κρύο, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά (Videos)