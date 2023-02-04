search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

04.02.2023 17:17

Χαρδαλιάς: Επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» στον Φαληρικό Όρμο (Photo)

04.02.2023 17:17
Xardalias_new

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε χθες, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Ναυτικού USS George H.W. Bush (CVN 77), το οποίο ναυλοχούσε στο αγκυροβόλιο ανοικτά του Φαληρικού όρμου, στο πλαίσιο Ξενάγησης Διακεκριμένων Επισκεπτών.

Uss1
uss2
uuss1
uuss2

Όπως ανακοινώθηκε, τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Δύναμης Κρούσης 10 (Commander Carrier Strike Group 10) και Υποναύαρχος, Dennis Velez και ο Κυβερνήτης και Πλοίαρχος, David-Tavis Pollard, οι οποίοι τον ενημέρωσαν τόσο για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου όσο και για το εύρος των αποστολών που μπορεί να αναλάβει.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς ξεναγήθηκε στα βασικά διαμερίσματα του αεροπλανοφόρου και συνομίλησε με μέλη του πληρώματός του.

uss3
uss4
uuss6
uuss9

Τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πρέσβης ε.τ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος.

uuss7
uuss8
uuss2
uuss4

Το USS George H.W. Bush (CVN 77), ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είναι το 10ο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz, μήκους 332.9μ, συνολικού εκτοπίσματος 102.000 τ.μ. με πάνω από 6.000 άτομα πλήρωμα.

Έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E/F Super Hornet, ελικόπτερα MH-60S/R και SH-60B, αλλά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, καθώς και έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (COMMAND and control) Grumman E-2D Hawkeye, ενώ με τους 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει, μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα για 20 και πλέον χρόνια.

