ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

04.02.2023 12:59

Γαλλικό αεροπλανοφόρο βυθίστηκε στον Ατλαντικό: Συναγερμός για οικολογική καταστροφή

04.02.2023 12:59
Στον Ατλαντικό ωκεανό βυθίστηκε το επί 35 έτη αεροπλανοφόρο της Γαλλίας Foch το οποίο πουλήθηκε για ελάχιστο τίμημα πριν λίγα χρόνια στη Βραζιλία και μετονομάστηκε σε Sao Paolo.

Η διαδικασία έγινε το βράδυ της Παρασκευής από το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας, και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή με τοξικά κατάλοιπα στο βυθό του Ατλαντικού. Η Μπραζίλια απαγόρευσε την προσγειάλωση του όταν υποπτεύτηκε ότι η ποσότητα αμίαντου ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ οτι είχε δηλωθεί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές της Βραζιλίας απαγόρευσαν την προσάραξή του και η μόνη λύση που βρήκε το υπουργείο Άμυνας της χώρας είναι να το βυθίσουν 300 χιλιόμετρα ανοιχτά της Βραζιλίας

Για τις περιβαντολλογικές οργανώσεις Βραζιλίας και Γαλλίας πρόκειται για μια καταστροφική ενέργεια, λόγω των τοξικών επιπτώσεων που θα προκληθούν, με την απαλευθέρωση αμιάντου, λαδιών, βαφών, PCBs, κλπ.

Το Foch ναυπηγήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 στο ναυπηγείο του Σεντ-Ναζάρ, στη δυτική Γαλλία και επί 37 χρόνια ήταν στην υπηρεσία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το 2000 το αγόρασε η Βραζιλία που το μετονόμασε σε Sao Paulo.

