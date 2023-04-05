search
ΕΛΛΑΔΑ

05.04.2023 11:52

Καλύβια: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου με 40 μαθητές – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα γιατί… οδηγούσε μεθυσμένος!

Ένας 66χρονος οδηγός λεωφορείου συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στα Καλύβια, από αστυνομικούς της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος εντοπίστηκε έξω από σχολικό συγκρότημα να οδηγεί λεωφορείο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν 40 μαθητές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, στις 10 Οκτωβρίου του 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, έπειτα από παράβαση που του είχε βεβαιωθεί, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση, επίθεση κατά αστυνομικών, απείθεια και εξύβριση.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν χθες το λεωφορείο στα Καλύβια, οι μαθητές αποβιβάστηκαν και το δρομολόγιο επιστροφής τους πραγματοποιήθηκε με άλλα λεωφορεία.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι στο Σουφλί

ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνίες δεκάδων δισ. και κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών στην Τουρκία σχεδιάζει ο Ερντογάν ενόψει συνάντησης με Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

1 / 3