Καλύβια: Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου με 40 μαθητές – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα γιατί… οδηγούσε μεθυσμένος!

Ένας 66χρονος οδηγός λεωφορείου συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στα Καλύβια, από αστυνομικούς της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος εντοπίστηκε έξω από σχολικό συγκρότημα να οδηγεί λεωφορείο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν 40 μαθητές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, στις 10 Οκτωβρίου του 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, έπειτα από παράβαση που του είχε βεβαιωθεί, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση, επίθεση κατά αστυνομικών, απείθεια και εξύβριση.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν χθες το λεωφορείο στα Καλύβια, οι μαθητές αποβιβάστηκαν και το δρομολόγιο επιστροφής τους πραγματοποιήθηκε με άλλα λεωφορεία.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

